Stor millionnedgang - men pengetanken bugner

2020 bød på en nedgang i indtægterne for Anders Matthesen, der dog kan se pengetanken vokse alligevel

Film, komik og musik. 45-årige Anders Matthesen har mange talenter - og han kan bestemt også tjene penge på dem.

I 2020 oplevede komikeren dog en voldsom nedgang i indtægterne i forhold til det succesfulde 2019, han havde haft. Det viser de netop offentliggjorte regnskaber for de firmaer, han ejer med sin kone, Cemille.

I firmaet Sudoku ApS, der dækker over de tv- og filmproduktioner, Anders Matthesen står bag, kunne man ikke følge op på 2019, der blandt andet bød på filmsuccesen 'Ternet Ninja'.

I 2020 lød bruttofortjenesten på 2.067.721 kroner, hvilket langt fra kunne hamle op med det gode år forinden. Her var beløbet på hele 10.905.728 kroner.

Nedgangen bekymrer dog ikke ægteparret, der i regnskabet skriver, at 'selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende'.

Pengetanken vokser

Det tyder på, at Anders Matthesen har været god på aktiemarkedet i løbet af 2020.

Det fremgår af regnskabet, at man har anskaffet sig værdipapirer for samlet 12.829.036 kroner, hvilket formentlig er årsagen til, at de finansielle indtægter er gået fra 0 i 2019 til 682.108 kroner sidste år.

Efter skat lød overskuddet samlet set på 2.107.558 kroner - en fjerdedel af 2019-overskuddet. Af det beløb udbetaler selskabet 113.000 kroner i udbytte.

Komikeren og familien skal dog formentlig ikke frygte, at de må gå sultne i seng. Selskabet har en egenkapital på 12.256.292 kroner.

Flere firmaer

Også regnskabet i Anders Matthesen Production ApS, som Cemille Matthesen ejer 100 procent af og dækker over komikerens shows, var der nedgang i 2020.

387.782 kroner lød overskuddet i selskabet på, hvilket er noget mindre end i 2019. Dengang kom der 953.343 kroner i kassen, efter skatten var betalt.

Også her bugner pengetanken dog. 17.042.498 kroner lyder egenkapitalen på, hvor størstedelen også er investeret i værdipapirer.

Anders og Cemille Matthesen blev gift i 2013. De har sammen en søn, mens hun har to børn fra et tidligere forhold. Tidligere i år scorede parret lidt af en milliongevinst, da de solgte deres bolig på Frederiksberg.

Der er masser af penge af tjene, når man er på toppen af komikbranchen. Det kan du læse mere om her.

Anders Matthesen meddeler via sin presseansvarlige, at han ikke ønsker at kommentere regnskaberne.