Stor nedtur: Mistet kørekortet

En ulykke kommer sjældent alene.

Da Nicki Bille torsdag aften dukker op på den røde løber forud for Zulu Awards, afslører han, at han må undvære sit kørekort i hele seks år.

I november var 34-årige Bille på anklagebænken for hele 13 forhold, hvoraf seks af forholdene omhandler en alvorlig trafikulykke i juni 2019. Og nu er hammeren altså faldet, forklarer han.

- Jeg har ikke taget det offentlige, siden jeg var ti år. Eller siden en busbillet kostede 5,50 kroner, men det gør jeg altså nu, og sådan er det bare, lyder det fra Nicki Bille, der har sin far med på slæb til aftenens show i K.B. Hallen.

Kæmpe hånd

Det er ikke kun kørekortet, den tidligere fodboldspiller må vinke farvel til, men ligeledes sin funktion i venstre hånd, der er svulmet op til det dobbelte efter en heftig omgang dartspil med farmanden.

- Jeg har lige brækket hånden, fordi jeg taber til min far i dart hele tiden, og så slog jeg hånden ind i væggen, siger Bille og viser hånden frem, mens han vender og drejer den omhyggeligt.

Gipsen er kommet af i dagens anledning, forklarer Bille og tilføjer:

- Jeg hader at tabe, og min far er så provokerende, når han vinder. Vi er begge konkurrencemennesker, og når jeg taber, er han god til at køre på mig, griner han.

Svært

Nicki Bille lægger heller ikke skjul på, at han ønsker sig en dejlig kæreste, som han kan stifte familie med og få nogle børn med på sigt.

- Jeg vil bare gerne leve et stille og roligt familieliv, men det er svært, selvom der er rigtig mange, der gerne vil have mig. Jeg er den danske Pete Davidson, men har endnu ingen kæreste, fortæller han.

Men det er ikke kun kærligheden, der er en udfordring for tiden, afslører Bille, der har svært ved at finde ud af, hvad fremtiden skal stå på.

- Jeg prøver at finde ud af, hvad jeg skal fremover, og det er rigtig svært, fordi jeg har kun lavet én ting hele livet, og det er at spille fodbold, lyder det fra den tidligere landsholdsspiller.