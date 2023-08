Stor nyhed: Flytter sammen med kæresten

Efter det gik op for Mette Sommer, at det ikke gik med Boris Hjort, som fik hendes sidste rose i 'Bachelorette', kunne hun ikke lade være med at gå tilbage til en tidligere flamme

Det er ikke mange uger siden, at seerne af TV 2's 'Bachelorette' kunne opleve Mette Sommer give sin sidste rose til bejleren Boris Hiort.

Men der er sket meget i Mette Sommers kærlighedsliv, siden optagelserne stoppede, og parret tog hjem fra Mexico sammen i februar.

For den gik ikke med Boris Hiort, og nu er Mette Sommer klar til at tage et nyt stort skridt med sin nye kæreste, den gamle flamme Kristian.

Efter det gik op for Mette Sommer, at det ikke gik med Boris Hjort, som fik hendes sidste rose i 'Bachelorette', kunne hun ikke lade være med at gå tilbage til en tidligere flamme

Børn i udsigt

Til mediet fortæller Mette Sommer, at parret har besluttet at flytte sammen i Kristians lejlighed på Vesterbro i København.

- Jeg flytter ind hos Krelle, og det kommer til at ske meget snart, siger Mette Sommer til Her og Nu.

Parret har været sammen i omkring fire måneder - i denne omgang. Nu er de snart klar til at flytte sammen. Foto: Privatfoto

Og udover den gode beliggenhed i kærestens lejlighed er det også praktisk med et ekstra værelse.

I hvert fald hvis man regner med at udvide familien med et barn, hvilket netop er det, parret har i tankerne på sigt, fortæller de til Her og Nu.

