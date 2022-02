Stor nyhed fra Anne og Anders

Det går ikke ubemærket hen, når den ene halvdel af Danmarks vel nok mest folkekære tv-duo, Anne Hjernøe og Anders Agger, melder ud på de sociale medier, at der er mere fjernsyn på vej.

I et aktuelt opslag på Anne Hjernøes annemad-profil på Instagram skriver hun i den ledsagende tekst til en selfie af hende selv og Anders Agger i toppen af Bovbjerg Fyr: 'Vi laver løjer til et magasin og snart også i dit fjernsyn'.

Specielt den sidste del af sætningen '...og snart også i dit fjernsyn' har vakt opsigt blandt Hjernøes knap 90.000 følgere.

I skrivende stund er opslaget kommenteret flere end 130 gange, og langt de fleste lyder noget i stil med dette: 'Jeg vil glæde mig til at se jer igen på tv', 'Glæder mig. I laver nogle fantastiske programmer', 'Dagens allerbedste nyhed, I to' og 'Ja tak - glæder mig til at I igen titter frem på skærmen'.

En Instagram-bruger ved navn Casper forsøger med spørgsmålet 'Dejligt og vil glæde mig til, men vil I røbe, hvad det er?' at lokke lidt mere information ud af Anne - dog uden held.

Bekræfter mere tv

Ekstra Bladet har forsøgt at hjælpe med at få svar på spørgsmålet hos Anne Hjernøe.

Det er dog ikke lykkedes at få fat på den travle kok, forfatter, foredragsholder og tv-vært.

Til gengæld bekræfter hendes trofaste tv-makker Anders Agger, at der ganske rigtig er noget om snakken om kommende tv-programmer.

Han understreger dog, at det endnu er en anelse for tidligt komme nærmere ind på, præcis hvor turen går hen denne gang, hvordan programmerne vil blive skruet sammen, og hvornår de kommer til at rulle over skærmen. Han lover dog, at der vil komme flere informationer i den nærmeste fremtid.

Anne og Anders sammen på den røde løber. Foto: Linda Johansen

Som de mange trofaste seere af de populære rejse- og madprogrammer vil vide, så har tv-duoen gennem årene rejst det meste af kloden rundt fra Bosnien til Jordan.

De seneste år har de blandt andet udforsket Danmark og de øvrige nordiske lande, men hvor turen går hen denne gang, må vi vente lidt endnu med at finde ud af.