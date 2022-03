Stor personlig nedtur: - Jeg var totalt ude at skide

Jens Veggerby taler nu ud om sit møde med den bedrageridømte Stein Bagger, for hvem han fragtede et stort pengebeløb hjem fra udlandet, hvilket kostede ekscykelrytteren en ubehagelig svingom med politiet, en retssag og kæmpe bøde. Det resulterede i en depressiv tilstand

Som seksdagesrytter og landevejsprofil med to deltagelser i Tour de France og status som fast del af datidens 'par nummer 7' har han fejret triumfer på især cykelbaner over hele verden.

Men efter at karrieren for længst var slut, hvor cykelsporten fortsat fyldte en hel del i hans liv, var der en lang periode, hvor netop cykling var det sidste, den i dag 59-årige ekssportsmand tænkte på.

Det skete, efter at han endte med en dom i retten i form af en gigantbøde på 500.000 kroner, da han havde været viklet ind i den bedrageridømte Stein Baggers net.

I 2011 blev Veggerby således dømt for indsmuling af 207.000 euro, som han havde taget med fra Frankrig til Danmark som en tjeneste for den berygtede IT Factory-stifter.

Det fortæller Jens Veggerby om i podcasten 'Fremkaldt' på Radio4.

- Jeg var blevet hyret af IT Factory til at stå for deres arrangementer i forbindelse med Bjarne Riis’ cykelhold, der skulle hedde IT Factory Saxo Bank. Alt var linet op, og der var lavet en sponsoraftale til rigtig mange penge. Da var jeg så heldig at få den tjans at være vip-arrangør af alle deres cykelevents, siger Veggerby og fortsætter:

- I den forbindelse var jeg i Monaco for at line op til, at Tour de France året efter skulle starte der, og jeg blev i den forbindelse spurgt, om jeg ville tage nogle penge med hjem fra Frankrig til Danmark, hvilket jeg sagde ja til, for Stein Bagger var jo min chef, og alle hoppede på tunge for ham. Han var århundredets orakel, fortæller Veggerby.

Jens Veggerby var især i 1990'erne et stort cykelnavn herhjemme - ikke mindst når han næsten hvert år var en del af det legendariske 'par nummer 7'. I 1993 hed makkeren til det københavnske seksdagesløb i Forum Rolf Sørensen. Foto: Thomas Wilmann/POLFOTO

Ingen advarselslamper

Han beretter, at han med pengesmulingen blev 'fanget med bukserne nede'.

- Der er ikke nogen ting i det, der vækker fare eller blinkende advarselslamper. Det er først, da Stein Bagger ligesom forsvinder, da konkursen vælter ind, og da Bjarne Riis kommer til at stå i et frygteligt dilemma, for pludselig er hovedsponsoren til hans cykelhold væk.

- Jeg ringer til politiet og siger, at jeg havde haft nogle penge med hjem fra Frankrig til Danmark – og om det er sådan nogle ’forbudte penge’, eller hvad er det for noget, lyder det fra Veggerby, som fortæller, at han aldrig selv talte de penge, han fragtede, men at det var i euro, og at han godt kunne se, at der var mange af dem.

Det var dog altså ikke for bevidst at gøre noget ulovligt, at han indvilgede.

Jens Veggerby er langtfra den eneste, der har fået smadret en hel del i sit liv ved at kende bedrageren Stein Bagger. Foto: Ekstra Bladet/TV3

En mavepuster

Det endte i en retssag, der kørte over hele tre år, inden der faldt endelig dom, hvilket stille og roligt nedbrød Jens Veggerby som menneske.

- Jeg havde det ikke godt i den periode – netop fordi jeg som menneske slet ikke er sådan en, der kan finde på at snyde. Jeg har fået fartbøder og p-bøder, men lige pludselig at sidde i en retssal på den måde, at blive dømt, ens cpr-nummer bliver læst op, du er kendt skyldig og har 14 dage til at anke – puuuha, det var godt nok en mavepuster.

- Jeg tror ... jeg har aldrig fået diagnosen depression, men jeg var totalt ude at skide. Helt bogstaveligt. Jeg lod stå til. Jeg var sat af. Der var tomt blik i øjnene. Der var udsolgt. Jeg var ikke kun sukkerkold. Jeg var færdig! Det var vildt ubehageligt, når jeg tænker tilbage – virkelig skræmmende. Jeg var så langt ude, at jeg begyndte at tænke frygtelige tanker – at det hele ville være så meget nemmere, hvis jeg gjorde ’sådan her’, svarer Veggerby på spørgsmålet, hvorvidt den personlige krise var så stor, at han overvejede at tage sit eget liv.

Ironisk nok blev den cykling, som hans ellers havde droppet selv på motionsplan i perioden, ultmativt hans redning.

- Så kommer der et tidspunkt, hvor man finder ud af, at man er sulten og tørstig igen og skal trække vejret for at overleve. Jeg fik et spark i røven af min hustru, og så satte jeg mig op på min cykel igen. Da kunne jeg mærke, at luften stille og roligt begyndte at komme længere ned i sækken, som efterhånden var blevet ret stor - jeg havde taget meget på.

- Det var en slags selvmedicinering at få motion igen, slutter Veggerby i podcasten.

Jens Veggerby er i dag fortsat aktiv inden for sporten, hvor han bl.a. arrangerer motionscykelløb som levevej.