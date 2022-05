Stor politiaktion på Robert Hansens adresse

Søndag eftermiddag rykkede Københavns Politi talstærkt ud til den 42-årige skuespiller Robert Hansens adresse på Frederiksberg.

Det bekræfter flere vidner over for Ekstra Bladet.

Vidnerne fortæller samstemmigt, at Robert Hansen ved en større politiaktion blev hentet af politiet i sin lejlighed og kørt væk i en patruljevogn omkring klokken 13.25 søndag.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Københavns Politi, at de var til stede på den pågældende vej søndag efter en 'anmeldelse', og at de tog en person med.

Politiet ønsker dog ikke at gå i detaljer med, hvad anmeldelsen handler om.

Efter aktionen viste det sig ligeledes ifølge politiet, at der ikke var noget om den pågældende anmeldelse.

Politiet understreger i den forlængelse, at vedkommende, der blev taget med, ikke blev anholdt i forbindelse med aktionen, og at der derfor heller ikke er oprettet en sigtelse.

De ønsker samtidig ikke at gå i detaljer med, hvorfor vedkommende blev taget med.

Her ses billeder fra aktionen, hvor Robert Hansen ifølge vidner blev taget med af politiet. Privatfoto

Vil ikke sige noget

Ekstra Bladet har været i kontakt med Robert Hansen, der hverken vil be- eller afkræfte, at han søndag havde en snak med politiet.

- Jeg vil ikke sige noget som helst om det, og jeg har ikke behov for hverken at be- eller afkræfte det. Jeg behøver ikke stå til ansvar over for nogen i forhold til, om jeg har talt med politiet eller ej, eller hvad jeg ellers går og laver, lyder det fra Robert Hansen.

- Men Robert, hvis det ikke passede, så kunne du jo bare sige det, og så var den ged barberet?

- Men hvorfor skulle jeg det, uanset om det er sket eller ej? Alle har så travlt med, hvad jeg laver og at skrive om det på internettet, og jeg synes egentlig bare, at folk skal lade mig være i fred, siger han og tilføjer:

- Hvis jeg var ude at køre med dem (politiet, red.), så kan det i hvert fald ikke have været særlig alvorligt, for jeg er jo tilbage i min lejlighed nu, siger han med et grin.

Ekstra Bladet var ved samme lejlighed i kontakt med Robert Hansens kæreste, Julie Starris, der heller ikke ønskede at sige noget om politiaktionen, men hun understreger, at både hun og Robert Hansen har det godt.

- Vi har det godt og er meget lykkelige. Lige nu hygger vi os i vores lejlighed, så der er intet der, og jeg vil bare gerne sige, at Robert er en fantastisk kæreste.

- Faktisk er vi i gang med at finde en lejlighed, hvor vi kan bo sammen, så vi er meget glade. Det skulle i skrive om i stedet. Det andet har jeg ikke lyst til at sige noget om, siger hun videre med et grin.

Privatfoto

Privatfoto

Har været på afvænning

Det er ikke længe siden, at den kendte skuespiller færdiggjorde et forløb i afvænning, efter han har kæmpet med et misbrug. I 2021 afsluttede han således et tre måneder langt forløb på afvænningsklinikken Ringgården i Middelfart.

Efterfølgende fortalte han til Ekstra Bladet, at han kom godt ud af sit afvænningsforløb og havde det bedre end nogensinde.

- Jeg synes virkelig, jeg er godt rustet nu. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Der er blevet grint, grædt, slidt og slæbt, og jeg er meget stolt af mig selv, sagde han dengang og tilføjede:

- Og jeg er sikker på, at jeg nok skal komme ud af det her som en bedre version af mig selv. Jeg har troen på det. Jeg er helt færdig med det (stoffer, red.), og det er skønt at kunne stå med det her eksamensbevis som bevis for tre måneders virkelig hårdt arbejde. Jeg er vildt glad.

Kort tid efter fandt Robert Hansen kærligheden med 38-årige pædagog Julie Starris, efter han og realitydeltageren Nynne Larsen var gået fra hinanden.