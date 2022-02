Stor sorg: Derfor stopper hun på TV 2

TV 2-værtinden Cecilie Hother har sagt sit faste job op, fordi hun ønsker mere tid med børnene. Hun fortæller, at den ufødte søn Karl, som hun og gemalen ulykkeligvis mistede i 2019, indirekte har haft betydning for valget

TV 2 mister til maj en af deres store profiler, når Cecilie Hother efter eget valg stopper på kanalen.

Som Ekstra Bladet skrev torsdag, har hun efter svære overvejelser valgt at sige sin faste stilling som bl.a. vejrvært på kanalen op efter rundt regnet i alt 15 år på arbejdspladsen for at hellige sig mere tid med sine to børn, Elinor og Aksel, der blev født i henholdsvis 2016 og 2020.

Devisen fra Hother er klar: Man skal nyde sine børn, mens de er små. Pludselig er de fløjet fra reden.

Og så kan det også hurtigt gå galt. Det oplevede Cecilie Hother og hendes mand, Thomas Gregers Honoré, på tætteste hold, da de i marts 2019 desværre måtte melde ud, at de havde mistet parrets ufødte søn Karl.

- Nu bliver jeg lige rørt, siger Cecilie Hother og får tydeligvis en klump i halsen, da Ekstra Bladet forsigtigt spørger ind til, om netop sorgen over tabet har spillet ind i hendes karrierevalg om at forlade de faste rammer på TV 2.

- Selvfølgelig har det det. Lige siden dengang (tabet af sønnen, red.) har jeg kørt meget efter den dér devise med ’drøm mindre, gør mere’. Jeg kan ikke sige, at det er én ting, der har gjort det – det er jo mange ting i ens liv – og vi er jo produkter af de hændelser, der sker i vores liv. Når man så samler dem, så er det bare sådan, det er, fortæller Cecilie Hother.

Cecilie Hother og manden, Thomas Gregers Honoré, er blevet gift tre gange, fordi de føler, at det er vigtigt, at man bruger det særlige øjeblik til at tænke over, hvorfor man har valgt hinanden. Foto: Jonas Olufson

Ingen åbenbaring

Den karismatiske vært, der i mange år har bragt vejrudsigter til danskerne og også har været med til at starte TV 2 Fri, uddyber gerne over for Ekstra Bladet, hvorfor hun kom frem til så vigtig en beslutning.

- Det er meget simpelt. Jeg elsker mit job, men jeg elsker mine børn mere. Jeg skal bare have det til at hænge sammen, og det har været svært med arbejdstider. Det tror jeg, at de fleste tv-værter kender. Jeg har ikke fået en stor åbenbaring, men jeg så, hvor meget mine børn udviklede sig på så kort tid, da vi tog orlov, og det var klart en medvirkende faktor – det er der ingen tvivl om. Det har været med til at sætte det hele i perspektiv.

- De er jo små nu. Det er nu, de skal puttes og have omsorg. Det er lidt en floskel, men man har dem jo et eller andet sted i meget kort tid, og det er nu, de har behov for mig. Jeg har kæmpet hårdt for at få de børn, siger Hother.

LIgger i dna

Hun betoner, at hun på ingen måde er færdig med tv, for det elsker hun konceptet for meget til helt at droppe. Nu bliver det bare på lidt andre vilkår i fremtiden.

- Det er jo bare fastansættelsen, jeg dropper – det er jo ikke fordi, jeg lukker døren til tv på nogen måde. Det vil jeg stadig gerne lave. Jeg elsker at lave tv. Det ligger i mit dna efter 15 år, men jeg bliver nødt til at gøre det på en anden måde. Det kan man gøre ved at lave freelance-arbejde, og det er der heldigvis mange eksempler på.