Stor sorg: - Jeg er fuldstændig ødelagt

Under coronapandemien har det været svært for Pernille Nygaard at se sin datter

Pernille Nygaard, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', er i øjeblikket aktuel i den nye sæson af 'Boss Ladies', der sendes på Viafree og Viaplay.

Her åbner hun blandt andet op for de kampe, hun har kæmpet under coronapandemien, hvor hun i en lang periode ikke havde mulighed for at se sin 11-årige datter, Emily, som bor hos sin far i Frederikssund.

Det har vakt stor sorg hos den 30-årige realitydeltager.

- Jeg har ikke set hende i otte måneder, og vi plejer jo at snakke sammen hver uge, siger en grådkvalt Pernille Nygaard i programmet og fortsætter:

- Jeg ved jo ikke, hvad der sker, hvor hun er henne, eller hvad hun laver. Jeg føler mig ekskluderet fra det hele. Det er bare hårdt og mega trist, og jeg er ked af det hele tiden. Nogle dage går jeg direkte hjem og græder, og jeg er fuldstændig ødelagt. Jeg har nogle dage, hvor jeg tænker, hvorfor har jeg ikke min datter hos mig? Der går ikke en eneste dag, hvor jeg ikke tænker på hende og savner hende, siger hun videre.

Pernille Nygaard medvirkede for nylig også i 'Ex on the Beach'. Foto: Sisse Stroyer

Svært at ses

Normalt har Pernille Nygaard en aftale med sin datters far, der har den fulde forældremyndighed over datteren, om, at hun som minimum ser datteren én gang om måneden og har jævnlige telefonsamtaler, men den aftale har været svær for dem at opretholde under coronapandemien.

Til dagligt studerer Pernille Nygaard jura i Aalborg, men hun arbejder i København, og da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned i marts, var Pernille Nygaard derfor mere eller mindre fanget i København, hvor hun passede sit arbejde, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Problemet har jo været i denne her tid, at vi ikke har kunnet bibeholde vores ordning, så jeg så ikke min datter i otte måneder, og det var rigtig hårdt. Heldigvis kunne vi tale i telefon sammen engang imellem, og det hjalp at høre, hvordan hun havde det, siger hun og fortsætter:

- I starten af nedlukningen var der jo stadig meget tvivl omkring smitterisiko og alt det her, og jeg var nødt til at være i København for at arbejde. Vi var ikke trygge ved, at jeg lå og krydsede kommunegrænser hele tiden, så det gjorde det utrolig svært at få det til at hænge sammen.

Pernille Nygaard er blandt andet kendt fra 'Paradise Hotel', men er nu atter aktuel i et nyt program. Foto: Janus Nielsen

Glædeligt gensyn

Efter optagelserne til 'Boss Ladies' var afsluttet i november, og Danmark var åbnet mere op igen, kunne Pernille Nygaard igen se sin datter, som hun som minimum har set en gang om måneden siden.

- Det var virkelig dejligt at se hende igen. Men det var også underligt, for det gik virkelig op for mig, hvor stor hun var blevet i den tid, og hvor meget der var sket med hende. Men det var dejligt at kunne holde om hende og kramme hende igen, siger hun og fortsætter:

- Og nu hvor der er blevet åbnet lidt mere op, har jeg set hende mere og mere, så nu håber jeg ikke, at vi skal ud i en lignende situation igen. For jeg har ro i min krop lige nu omkring situationen, og alt går godt, siger Nygaard videre.

