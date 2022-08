Stor succes: - Et ulønnet fuldtidsarbejde

Allerede efter de første par afsnit strøg Anders Matthesens 'Den Hvide Væg' til tops over de mest lyttede podcasts.

Siden har den beholdt sin solide placering og ligger i øjeblikket på en andenplads på både Apples podcast-app og streamingtjenesten Spotify.

Og succesen er ikke kommet af sig selv. Multikunstneren bruger nemlig meget energi på podcasten, fortæller han.

- Jeg bruger det meste af min tid på at lave den. Selv om jeg har masser af andet arbejde, er det nærmest blevet sådan et ulønnet fuldtidsarbejde, siger Anders Matthesen og fortsætter:

- Det fylder temmelig meget og også lidt mere, end jeg havde tænkt mig, at det skulle. Men det er skidesjovt at lave, understreger han.

Formålet med serien er at udforske kreativitet og inspiration med udgangspunkt i hans egen kreative proces. Det handler om at 'få nogle farver på den hvide væg', lyder det i introen til hvert afsnit.

Optaget derhjemme

Publikum er med på en lytter, når Anders Matthesen blandt andet brainstormer idéer, skriver jokes og knokler med at skrive et manuskript, som forhåbentlig skal blive til tredje film i 'Ternet Ninja'-serien.

Meget af indholdet er optaget i privaten, hvor Anders Matthesen bor med sin hustru, Cemille Rosenberg Matthesen, og deres børneflok på tre.

Fordi optageren er rykket ind i hjemmet, vil der være øjeblikke, hvor man som lytter kan føle, at man er inviteret helt indenfor.

Udover at være komiker er Anders Matthesen også blandt andet skuespiller og manuskriptforfatter. I marts modtog han en Bodil-pris for bedste mandlige hovedrolle for filmen 'Ternet Ninja 2'. (Arkivfoto). Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Og det er man på sin vis også, siger Anders Matthesen - men det er ikke formålet, tilføjer han.

- Podcasten handler om kreativitet. Det er ikke meningen, at det skal være 'Keeping Up with the Matthesens', siger han med reference til det amerikanske realityprogram 'Keeping Up with the Kardashians'.

- Det er klart, at når jeg optager meget af det i mit eget hjem, vil der en gang imellem være en dør, der smækker, eller et barn, der går forbi og siger: 'Hej far'. Men det er kun på lyd, siger den 47-årige komiker.

- Jeg synes, det gør en kæmpe forskel, at der ikke er billede på. Jeg ville aldrig gå ned ad den røde løber med min kone under armen eller stille op til billeder med familien, understreger 'Anden'.

Ekstra Bladet mødte Anders Matthesen på Smukfest, hvor han kunne fortælle, at han er nået et godt stykke med opfølgeren på 'Ternet Ninja'-serien.