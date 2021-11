Store ændringer

Türker Alici og Ninos Oraha skal fremadrettet selv være en større del af den daglige drift i virksomheden Bronuts.

Det fortæller Türker Alici til Ekstra Bladet, da vi besøger ham i hjemmet i Aarhus.

- Vi er i gang med en større omstrukturering. Det hele er meget nyt, vi startede jo for to år siden, og jeg har en baggrund som personlig træner, så jeg har ikke været vant til at drive forretning på den her måde. Vi har lært en masse ting løbende, og det har også resulteret i, at vi har taget nogle dumme beslutninger undervejs, og det er dem, vi er ved at rydde op i.

- Vi er begyndt at tage meget mere over i driften, fordi der er nogle ting, der ikke har været, som vi ville have det, eller som vi ikke er lykkedes med. Det ser ud til, at vi er ved at få det implementeret, som vi gerne vil have det, siger han.

Styrer det selv

Helt konkret skal de to ejere selv være mere til stede i butikkerne.

- Vi har opdelt landet således, at Ninos tager Østjylland og Nordjylland, jeg tager Sydjylland og Fyn, og så har vi Stine til at styre Sjælland sammen med Niels. Så vi er blevet en slags region-chefer i stedet for det, vi havde før, hvor hver butik havde en butikschef.

- Vi er på 12 butikker nu. Vi var på 13, men vi valgte at lave en ekstra omstrukturering i Randers, fordi vi gerne vil have en butik inde omkring centrum. Så lige nu har vi valgt at sætte den på standby, mens vi finder ny lokaler.

- Hvad er fremtidsplanerne?

- Vi skal lige have styr på de sidste detaljer i de 12 butikker, vi har nu, og når vi har fået styr på det, så har vi snakket om nogle forskellige muligheder. Det kan enten være at franchise, det kan være udlandet, eller det kan være at åben nogle flere butikker. Vi ved ikke helt, hvor vi står henne nu, siger han.

Türker og kæresten Sarah vil gerne flytte til udlandet, når driften i firmaet igen er på ret køl. Foto: Anthon Unger

Eventyr i udlandet

Det kan også betyde, at Türker Alici og Sarah Tiedt flytter til udlandet i fremtiden.

- Lige nu ved vi ikke, hvad status med Bronuts bliver. Men planen er 100 procent, at vi skal til udlandet at bo på et tidspunkt, siger Sarah Tiedt, som suppleres af Türker:

- Vi er enige om, at vi skal flytte til udlandet. Gerne et sted, hvor der er varmere, eller hvor vi i hvert fald kan få nogle oplevelser. Fordi uanset hvad kan vi altid arbejde fra distancen begge to, hvis vi vil. Men igen, vi skal bare lige sørge for, at Bronuts er oppe at køre selvstændigt inden.

