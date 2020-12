Stort skridt: Flytter ind med kæresten... næsten

Der sker meget i realitydeltageren Amalie Thulstrups liv.

Efter tre år på 42 kvadratmeter er hun nu flyttet ind i herskabelige 113 kvadratmeter med sin 'næsten' kæreste Sebastian.

- Vi er roomies, men vi er næsten kærester, lyder det fra den blonde randrusianer, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Hver deres værelse

De to har dog hver deres værelse lidt endnu.

- Vi har hver vores værelse og to stuer, men vi sover jo nogle gange sammen, griner hun.

Egentlig ligger der ikke så meget andet end det praktiske bag deres valg om at dele tag i Randers.

- Vi boede begge i to små lejligheder, så vi tænkte bare, at vi lige så godt kunne flytte sammen. Og så må vi jo bare tage det til den tid, hvis det ikke skal være os alligevel.

Men vil I så fortsætte med at bo sammen, hvis I går hver til sit?

- Altså jeg ville nok blive sur, hvis han tog en anden en med hjem, lyder det fra den ærlige Amalie, som også fortæller, at det er rart at dele hverdagen med nogen.

Ikke alene

- Det er bare dejligt, at der er nogen, og det er bare fedt ikke at gå rundt alene hele tiden. Det har jeg gjort i tre år, så det er skønt at finde et sted, hvor man bare føler, at det er et hjem i stedet for bare en lejlighed, man har, fortæller hun.

Det måske kommende par mødte hinanden i foråret gennem fælles venner.

- Det var lige, da corona startede herhjemme, så jeg tog på en telttur med nogle venner, hvor vi om aftenen havde lavet bål, og der så kom et par stykker til. Og han var så en af dem, fortæller hun om deres første møde. Siden da har de været rigtig gode venner og lidt til.