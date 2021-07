Stort underskud: - Jeg kæmper videre

2020 var et hårdt regnskabsår for Cecilie Hother

Vejrværten Cecilie Hothers virksomhed CMHS Holding ApS har haft et regnskabsår fyldt med røde tal.

Ikke nok med at der i løbet af år 2020 er kommet et underskud på 871.086 kroner, så er formuen i firmaet, hvor Hother tjener penge på foredrag samt at eje anparter i andre selskaber, også forsvundet.

Egenkapitalen er således negativ på minus 333.605 kroner.

Underskuddet skyldes blandt andet, at Cecilie Hother tilbage i november tabte en retssag mod sin tidligere forretningspartner, Rie Jensen.

Til Ekstra Bladet fortæller tv-værten i den forbindelse, at omkostninger til advokater i forbindelse med sagen samt corona har haft en afgørende indflydelse på, at der i regnskabet er røde tal.

- Det er klart, at det kan mærkes, at jeg har regninger til en retssag, som stadig er on going, siger Cecilie Hother, der har anket dommen til landsretten, og fortsætter:

- Men jeg er faktisk stolt af regnskabet. Det er tilfredsstillende i en tid, hvor jeg har været på barsel og samtidig har haft denne her kamp i retten. Samtidig har der været corona, og det er alles værste fjende. Så jeg kæmper en brav kamp som mange andre, og jeg kæmper videre, siger hun.

Cecilie Hother er stolt til trods for, at hun for første gang har minus i sit regnskab. Foto: Jonas Olufson

Er optimistisk

Ifølge Cecilie Hother har minusset på bundlinjen da bestemt heller ikke bragt hende ud af kurs.

- Det er første gang, jeg har haft et minus i de mange år, jeg har haft selskabet. Og jeg glæder mig til en verden, der er mere normal, så jeg igen kan blive hyret som konferencier, og hvad der ellers byder sig, siger hun og fortsætter:

- Men min egenkapital er stadig fornuftig, selvom den er i minus, og som verden ser ud i øjeblikket, er jeg tilfreds, siger Hother og understreger, at virksomheden ikke er på randen til konkurs, og at hun ikke har modtaget coronastøtte trods udfordringerne i hendes selskab.

Samtidig får hun fortsat sin indtægt fra sit job på TV 2.

- Der er jeg lønmodtager som alle andre. De to ting er adskilt og har intet med hinanden at gøre, lyder det fra Hother.

Som led i retssagen mod Rie Jensen blev vejrværten pålagt at betale sagens omkostninger på 971.895 kroner. Da sagen er anket, har hun dog endnu ikke skullet betale det fulde beløb. Det bliver kun aktuelt, hvis hun atter taber sagen, når den kommer videre i retssystemet.

Heldigvis for Cecilie Hother har 2020 ikke kun været et år med røde tal, underskud og gæld.

2020 blev også året, hvor hun blev mor til sønnen Aksel. I 2019 havde hun fået sønnen Karl, som var død ved fødslen, så glæden var stor, da familien i april sidste år blev forøget med en lille dreng.

Cecilie og manden Thomas Gregers Honoré har i forvejen datteren Ellinor på fem år.