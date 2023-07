Stort underskud til Christiane

Røde tal på bundlinjen.

Sådan ser det ud i Christiane Schaumburg-Müller Åxmans seneste regnskab for virksomheden ChriChri, der driver magasinet af samme navn.

I det seneste regnskab lyder egenkapitalen nemlig på et minus på 512.046 kroner. Egenkapitalen er således vokset i den negative retning med minus 142.885 kroner siden sidste regnskabsperiode.

Af ledelsesberetningen fremgår det dog, at Christiane Schaumburg-Müller Åxman forventer, at indtjeningen kan vendes de kommende år, og at hun derfor også forventer at drive virksomheden videre, selvom årsresultatet langt fra har været imponerende.

Her ses Christiane sammen med ægtemanden Daniel Åxman. Foto: Anthon Unger

Tog stor beslutning

I juni sidste år meddelte Christiane Schaumburg-Müller Åxman, at Chri Chri-magasinet fremover kun ville udkomme én gang årligt fysik, og hun lagde i den forbindelse ikke skjul på, at det ikke gik så godt med virksomheden, som man kunne håbe.

'Verden og livet er konstant i forandring og efter to udfordrende år med en pandemi, papirstop, forlængede distributionstider mv. har vi valgt at lægge strategien ift. ChriChri Magasinet om', lød det fra Christiane Schaumburg-Müller Åxman.

'Det betyder, at ChriChri Magasinet fremover kun vil udkomme én gang årligt, og vores abonnementsordning vil blive afviklet. Derfor vil alle abonnenter blive opsagt inden for den nærmeste fremtid. Du vil dog ikke blive snydt for de magasiner, du allerede har betalt for', lød det videre.

Magasinet udkommer fortsat også online.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christiane Schaumburg-Müller Åxman til ChriChris regnskab, og hvad fremtiden bringer for virksomheden, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.