Stort vægttab efter stress

Sofie Linde åbner op for en svær tid, der endte med et større vægttab

I et nyt stort interview med Alt for damerne fortæller 'X Factor'-værten Sofie Linde om den stress, hun fik efter sin graviditet.

Efter fødslen af sin første datter Trine ændrede Sofie Lindes krop sig, og i den forbindelse udviklede hun hårde tanker om sig selv.

Det hele endte ifølge den rutinerede vært med stress, der kunne ses på kroppen.

- Jeg fik stress, og i den forbindelse tabte jeg mig rigtig meget. Her oplevede jeg, at jeg fik rigtig mange forespørgsler med, hvordan jeg havde gjort, og jeg blev bare så ked af det. Det var svært, for reaktionerne kom jo fra et godt sted, men jeg havde det faktisk dårligere, end jeg nogensinde havde haft det, og så blev jeg rost for, hvordan jeg så ud, fortæller hun i inteviewet.

Har fundet melodien

Siden sin sygdom har Sofie Linde igen fundet melodien med sin krop, og hun er bestemt den første til at slå på tromme for, at man skal elske, hvordan man selv ser ud.

I interviewet forklarer hun også, at det netop er grunden til, at hun som 'X Factor'-vært gør meget ud af at vælge det tøj, hun synes giver hende den bedste fest og ikke det, som hun selv beskriver, får hende til at se 'tyndest' ud.

Sofie Linde har sammen med sin kæreste Joacim Ingversen to børn.

Hun er lige nu aktuel som vært i den nyeste sæson af 'X Factor'.