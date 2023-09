Stort vægttab: Har smidt 30 kilo

Morten Spangsvig, som de fleste nok kan huske fra fra TV3-programmet 'Tattoo Salonen', har tabt sig intet mindre end 30 kilo siden december.

Selv viser han vægttabet frem på Instagram, hvortil han skriver 'Slap af ham på det første billede har vidst glemt, at man skal spise til man er mæt, ikke til man revner'.

Over for Ekstra Bladet gør Morten Spangsvig det klart, at han hverken er diætist, læge eller personlig træner, så hans vægttab er udelukkende baseret på personlig erfaring, og kuren har virket for ham, men nødvendigvis ikke er ideel for andre.

'Jeg kører efter OMAD(Et måltid om dagen.,red,) kuren, tilpasset mig, det vil sige, at jeg kun spiser aftensmad de fleste dage og faster madmæssigt resten af tiden', skriver han til Ekstra Bladet.

Morten Spangsvig startede med en 8/16 faste, hvor han mellem klokken 20.00 og 12.00 kun drak vand og sort kaffe, og da han ikke havde behov for frokost, sprang han den over, og spiste et måltid om dagen.

Da Morten Spangsvig gik i gang med kuren, var han ikke klar over, at OMAD kuren faktisk allerede fandtes, hvor man kun må spise et måltid om dagen.

'Nu spiser jeg kun for det meste et måltid dagligt, til gen gæld er det lige hvad jeg har lyst til, men i en fornuftig mængde. Sulten er blevet mindre og jeg drikker, hvad jeg har lyst til mellem klokken 12.00-20.00', skriver Morten Spangsvig.

Morten har indtil videre tabt omkring 25-30 kilo, og satser på at tabe 5-10 kilo mere.