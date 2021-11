Stort vægttab

Mads Steffensen jubler nu over, at han har tabt sig

Hele 12 kilo er det lykkedes for radioværten Mads Steffensen at smide, og det kan i den grad ses.

Selv viser han vægttabet frem på det sociale medie Instagram, hvor bukserne nu er blevet en størrelse mindre.

'Jeg er blevet næsten 12 kilo lettere og er således gået en buksestørrelse ned. Der er debut i dag, og jeg må erkende, at de er liiiiiidt tight', skriver han indledningsvist.

Mads Steffensen deler med sine mange følgere, at han er meget glad for sin nye størrelse, og at der altså ikke er tale om en krise.

'Samtidig giver det mig en følelse, jeg ikke har haft siden engang nede i slutningen af 80’erne. Jeg går måske lidt mere underligt end normalt, men der er ikke tale om en midtlivskrise for denne 51-årige mand, jeg er bare i proces', lyder det.

Til Ekstra Bladet skriver Mads Steffensen, at der ikke er tale om en speciel kur, der har givet ham det flotte resultat.

Faktisk er det meget ligetil.

'Det er bare kostomlægning', lyder det kort i en sms.

Mads Steffensen stoppede sidste år hos DR, hvor han havde radioprogrammet 'Mads og monopolet'. I stedet har han startet sin egen podcast med 'Mads og A-holdet' hos Podimo.

