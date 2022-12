Stress og dyre gaver: - Det er lidt ulækkert

Mia Lyhne er vant til at spille sig selv i tv-serien 'Klovn', men 1. december trådte hun ind i 1800-tallets Danmark i årets julekalender fra DR, 'Julehjertets hemmelighed'.

Ud over 'Julehjertets hemmelighed' er hun også med i tredje og sidste film i trilogien om 'Julemandens datter', der kan ses i biograferne nu.

Mia Lyhne er ellers ikke den helt store juler, selv om hun tit er at finde på rollelisten i julekalendere og julefilm.

- Julen kan tit godt være forbundet med alt for megen stress, og jeg kan godt være ved at brække mig over al den materielle overflod. Gaverne kan ikke blive dyre nok. Det er lidt ulækkert, faktisk, siger Mia Lyhne og fortsætter:

- Men jeg kan godt lide jul, og jeg synes, der er noget smadderhyggeligt ved at klippe-klistre og lave noget med sine hænder. Det kan jeg godt lide at samles om - bare det ikke bliver for stressende, siger hun.

Mia Lyhne spiller ved siden af Esben Dalgaard i 'Julehjertets hemmelighed'. De to var også en del af TV 2-julekalenderen 'Juleønsket' fra 2015. Foto: Thomas T. Møller/Ritzau Scanpix

Hun ser dog altid julekalender med sine børn, tvillingerne Asta og Andrea på 12 år.

- Hjemme hos os har julekalenderne altid været rigtig vigtige. Mine børn glæder sig i flere måneder til, at der kommer julekalender. De synes, det er sjovt, at jeg er med, siger Mia Lyhne og fortsætter:

- Jeg har også altid selv kunnet lide at se julekalender, men måske vil det ikke være det samme om ti år, når mine børn er voksne, siger hun.

Inspireret af 'Matador'

Hun spiller den rige herregårdsfrue Rigmor Lindestrup i 'Julehjertets hemmelighed'.

Hun er konservativ og gammeldags. Hun indordner sig under samfundets normer og forventer, at hendes børn gør det samme. Hun bliver dog overrasket, da børnene Gotfred og Marie Louise kommer alt for tæt på tjenestefolkenes børn.

- Hun er meget imod, at hendes datter, Marie Louise, ikke vil giftes med den rige godsejer, Åge. Hun prøver at få hende til det for at bevare deres omdømme, deres status og deres formue, siger Mia Lyhne.

Det samme gør Maude Varnæs fra 'Matador'. Serien blev sendt på tv første gang i 1978 på Danmarks Radio. Maude er en fin dame fra de øvre samfundslag, men hun er meget sart og har for vane at gå i seng, når noget går hende imod.

Mia Lyhne har ladet sig inspirere af Maude Varnæs fra 'Matador' i rollen.

- Da jeg læste det, tænkte jeg, at min figur skulle være en blanding af Maude Varnæs og dronning Ingrid. Hun er en fin dame, så jeg har stjålet lidt fra Maude, siger hun.

- Rigmor starter med ikke at være så god. Men hun bliver heldigvis klogere i løbet af julekalenderen. Hun er på en rejse, og det er Maude jo også, siger Mia Lyhne.

Både 'Julehjertets hemmelighed' og 'Matador' udspiller sig sjovt nok over 24 afsnit.

'Julehjertets hemmelighed' kan ses på DR1 og streames på DRTV hele december.