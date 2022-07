Studievært stopper på TV 2

Efter flere år på skærmen stopper studievært Karin Cruz som vært på TV 2.

Det bekræfter chefredaktøren for TV 2, Thomas Funding, over for B.T.

- Karin vil gerne prøve noget nyt og har længe gået med tanken om at blive selvstændig, og nu skal det være, siger han til B.T.

Over for Ekstra Bladet fortæller Thomas Funding, at Karin Cruz har haft en stor betydning for tv-stationen, og været med til at skabe 18 Nyhederne, som hun har været vært på de seneste år.

- Vi kommer til at savne Karin, hun er en meget værdsat medarbejder og kollega. Det er vi super ærgerlige over. Jeg har samtidig stor respekt over for den beslutning, hun har truffet omkring sit arbejdsliv. Det er meget modigt af hende, siger Thomas Funding til Ekstra Bladet.

Karin Cruz skal nu prøve kræfter med at være selvstænding, men hvilke projekter hun har i støbeskeen, vil han ikke komme nærmere ind på.

Karin Cruz fortsætter med at være på skærmen resten af juli, og har også en håndfuld vagter i august.

Karin har længe været et kendt ansigt på stationen, hun har nemlig været at finde på skærmen siden 2006, hvor hun var studievært på kriminalmagasinet 'Station 2' til 2010. Derefter skiftede hun til TV 2 News, og har nu sin sidste tid på 18 Nyhederne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Karin Cruz, der ikke har nogle kommentarer.

