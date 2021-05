Succesforfatter hæver millionbeløb

Katrine Engberg forkælede sig selv med 1,25 millioner kroner sidste år, viser et nyt regnskab

Katrine Engberg nyder stor succes som forfatter, og den 45-årige kvinde kan også tjene penge.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for selskabet Engberg Script International ApS, som hun ejer 100 procent af.

Her fremgår det, at 2020 bød på et overskud på 662.417 kroner efter skat - små 220.000 færre end i selskabets første regnskabsår, der dog også dækkede de sidste fem måneder af 2018 samt hele 2019.

Bruttofortjenesten lød i løbet af året på 840.243 kroner.

Hæver millionbeløb

Katrine Engberg har ikke hævet løn i firmaets to leveår, hvilket altså kan indikere, at hun også har indkomst, hun ikke kører gennem de offentligt tilgængelige registre.

Det betyder dog ikke, at pengene bare får lov til at stå i virksomheden.

Af regnskabet fremgår det, at forfatteren har udbetalt 56.500 kroner i ordinært udbytte samt 1.200.000 kroner i ekstraordinært udbytte, og hun har dermed gjort et massivt indhug i firmaets pengekasse.

Den er dog langt fra tom, og ved udgangen af 2020 lød egenkapitalen stadig på 342.232 kroner.

Solgt til USA

Katrine Engberg debuterede i 2016 med krimien 'Krokodillevogteren'. Siden har efterforskerne Jeppe Kørner og Anette Werner været på arbejde i fire succesfulde opfølgninger i bogserien, der er populære i både ind- og udland.

I 2018 fortalte en jublende Katrine Engberg, at hun havde fået solgt sine tre første bøger - der dengang var de eneste, der var udkommet - til USA. Hvorvidt det ville give stor økonomisk succes, brugte hun dog ikke tid på at spekulere over.

- Jeg har har ingen anelse om, hvor det ender økonomisk, og jeg interesserer mig ikke for det. Jeg inviterer ikke økonomiske tanker med ind ved skrivebordet. Det er skrivearbejdet, jeg synes er sjovt og spændende, og det er her mit fokus er. Vi har mangler ingenting. Vi har ikke en privat ø med en sej helikopter....men det mangler vi heller ikke, sagde Katrine Engberg dengang.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Katrine Engberg, men det har endnu ikke været muligt.