Successen fortsætter: Skovler penge ind

Selvom kulturlivet må siges at have været hårdt ramt af de seneste års coronanedlukninger, lader det ikke til at have været tilfældet for den danske stjerne Dar Salim.

Kaster man et blik på det netop offentliggjorte regnskab i skuespillerens holdingselskab, Zeitun Holding ApS, tegner sig i hvert fald et billede af et ganske fornuftigt år på den økonomiske front.

Bruttofortjenesten for regnskabsåret, der er virksomhedens omsætning fraregnet en række omkostninger, kom op på 1.249.043 kroner, hvilket er en smule mindre end året før. Her lød bruttofortjenesten på 1.264.518 kroner.

Til gengæld kan 44-årige Salim levere et større overskud for 2021, nemlig 920.168 kroner efter skat mod 907.053 kroner i 2020.

Også selskabets egenkapital er vokset betydeligt. I 2020 indeholdt Dar Salims pengetank 1.609.803 kroner, mens det af det seneste regnskab fremgår, at beløbet er steget til hele 2.473.471 kroner.

For nylig stod Dar Salim sammen med Lise Rønne i spidsen for TV 2's fejring af kronprinsesse Marys 50 års fødselsdag. Foto: Jonas Olufson

Ingen løn

Trods det flotte resultat på bundlinjen har Dar Salim ikke valgt at hæve løn i virksomheden, hvorfor man må formode, at han holder en række indtægter i privatbudgettet og dermed kører det uden om de offentligt tilgængelige registre.

Ifølge CVR-registret er selskabets væsentligste aktivitet 'produktion og konsulentbistand i forbindelse med film og tv-projekter', men det har ikke været muligt at få opklaret, hvad det mere konkret dækker over.

Ligesom i både 2019 og 2020 har Dar Salim ladet det meste af overskuddet stå i Zeitun Holding. Han udbetaler dog 56.500 kroner i udbytte, hvilket netop svarer til grænsen for, hvornår man kan slippe med at betale 27 procent i udbytteskat frem for 42 procent.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Dar Salim, men han er ikke vendt retur på vores henvendelse.