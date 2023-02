Supermodel smaskforelsket: Tog kæresten med til Danmark

Både kærligheden og karrieren kører for Nina Agdal.

Faktisk har den danske supermodel det bedre end nogensinde. Der er kommet mere ro med alderen, fortæller den 30-årige topmodel i et interview med det amerikanske medie The Daily Front Row.

- Jeg føler, at jo ældre jeg bliver, jo mere lærer jeg at navigere i de sværere perioder. Det er, som om jeg bygger en værktøjskasse til, hvordan jeg lever bedst muligt. Jo ældre jeg bliver, jo større bliver værktøjskassen, lyder det fra Nina Agdal.

- Jeg er så spændt på dette årti og på at se, hvad det har i vente for mig.

Nina Agdal (yderst til højre, red.) fik sit helt store internationale gennembrud som model i 2014, da hun kom på forsiden af Sports Illustrateds badetøjsudgave af magasinet side om side med Chrissy Teigen (til venstre, red.) og Lily Aldridge (i midten, red.). (Arkivfoto). Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Fortæller om kærligheden

Nina Agdal drømmer blandt andet om at stifte familie, fortæller hun i interviewet.

Privat danner hun par med den amerikanske mediepersonlighed Logan Paul, som især er kendt fra YouTube.

Parret mødte hinanden til et event i New York.

- Jeg fandt ud af, at han var der, og min mave skreg bare, at jeg var nødt til at sige hej til ham. Jeg overbeviste ham om at møde mig og mine venner til en drink. Vi begyndte straks at joke rundt, fortæller Nina Agdal ifølge The Daily Front Row.

- Det føltes med det samme, som om jeg havde kendt ham i årevis. Og nu er vi her. Det var vildt, fortæller Nina Agdal i interviewet og afslører, at hun i december havde Logan Paul med til Danmark for at vise ham sin hjemby i Nordsjælland.

Nina Agdal er smaskforelsket i den amerikanske mediepersonlighed Logan Paul, som især er kendt fra YouTube. (Arkivfoto). Foto: Lynne Sladky/Ritzau Scanpix

Elsker hotdogs

Hun er i Danmark cirka en gang om året.

- Jeg tager hjem for at se min familie. Så når jeg er der, er jeg dedikeret til at bruge kvalitetstid med dem, siger Nina Agdal og tilføjer:

- Jeg er også dedikeret til at spise hotdogs. Danske hotdogs er fantastiske, lyder det fra hende.

Nina Agdal har boet i USA i mere end en tredjedel af sit liv. Hun fik sit helt store internationale gennembrud som model i 2014, da hun kom på forsiden af Sports Illustrateds badetøjsudgave af magasinet sammen med Chrissy Teigen og Lily Aldridge.

Derudover har Nina Agdal haft job hos lingerigiganten Victoria's Secret og medvirket i en burgerreklame, der blev vist under sportsbegivenheden Super Bowl.

Nina Agdal laver stadig modeljob, men ved siden af det har hun skabt sit eget app-univers, hvor hun deler opskrifter og træningsvideoer og sine egne erfaringer med kost, motion og mental sundhed.

- Jeg er stadig så passioneret omkring velvære og at udbrede bevidstheden om, hvordan alle kan begynde deres egen sundheds- og velværerejse. Jeg har brugt meget tid på at øve mig i selvudvikling og egenomsorg, lyder det blandt andet fra Nina Agdal.

