Superstjerne i chok: Truet med kniv

Det kunne være endt helt galt for Hollywood-stjernen Bradley Cooper, da han for to år siden tog undergrundsbanen i New York.

På vej for at hente sin datter, den nu fireårige Lea de Seine, som han har fra forholdet med den russiske supermodel Irina Shayk, blev han pludselig passet op.

Bradley Cooper havde musik i ørerne og troede, at det var en fan, som ville knipse et billede af ham.

- Jeg blev truet med kniv. Det var ret sindssygt. Jeg indså, at jeg er blevet alt for afslappet i byen. Mine parader var nede, siger den 46-årige skuespiller i podcasten 'Armchair Expert' ifølge mediet USA Today.

- Jeg kigger op og ind i personens øjne, og jeg kan ikke komme mig over, hvor unge de er.

Bradley Cooper fattede dog hurtigt situationens alvor og fik afværget gerningsmanden ved at slå hans arm op med sin albue og løbe derfra.

Cooper fortæller nu åbent om oplevelsen. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Gemte sig ved udgang

Han gemte sig ved udgangen og fiskede sin mobil frem og fik taget nogle billeder af gerningsmanden.

Han jagtede ham efterfølgende op ad trappen og tog flere billeder af gerningsmanden, som tog flugten langs Seventh Avenue, fortæller Bradley Cooper videre.

- Jeg fik standset to politibetjente i en SUV og viste dem billederne. Men de blev ved med at spørge mig: 'Er du blevet stukket? Tjek, om du er ramt'.

- Folk er så paralyserede, at de ikke altid mærker det, fordi de er i chok.

Bradley Cooper var dog uskadt og fortsatte sin dag som planlagt.

- Så tog jeg ned i subwayen igen og hentede min datter, slutter han.

Politiet i New York, NYPD, oplyser til mediet Page Six, at de ikke har modtaget nogen anmeldelse om hændelsen.