Sur smiley og bøde til Timm Vladimir

'Den store bagedyst'-vært Timm Vladimir har fået en bøde af Fødevarestryelsen, efter de for 14 dage siden var på besøg i en af hans virksomheder.

Ved siden af 'klar, parat, bag'-tjansen driver Vladimir flere firmaer, der håndterer fødevarer.

Ved et kontrolbesøg hos Timm Vladimirs Kantine i Kløverbyen i København kunne myndighederne konstatere, at den var gal med temperaturerne i et kølerum. Og det i en sådan grad, at tv-kendissen både har fået en bøde og en eddikesur smiley efter myndighedernes besøg, som ifølge rapporten skete efter henvendelse fra virksomheden selv.

Varmt kalkunbryst

I rapporten kan man læse, at der var over 12 grader varmt i kølerummet, hvilket er flere grader for varmt.

'I kølerummet måles lufttemperaturen til 12,7 grader. I kølerummet opbevares ca. 25 pk. smør á 250 g., 4,5 L æggehvider, 4,5 L æggeblommer, ca. 8 kg. skinke, ca. 4 kg. spegepølse. Ved måling af indstikstermometer måles temperaturen til 12,9 grader. Derudover opbevares også andre kølepligtige varer, som tåler en højere temperatur over 7 grader Herunder kalkunbryst, mejeriprodukter'.

I rapporten fremgår det også, at virksomheden er klar til at udbedre problemet omgående.

'Vi får styr på kølerummet med det samme og vil følge vores egne procedurer for kassering', står der.

Bare tre dage tidligere havde Timm Vladimirs Kantine også besøg af Fødevarestyrelsen, der på det tidspunkt gav virksomheden en smilende smiley.

I en besked til Ekstra Bladet lægger Timm Vladimir sig fladt ned og forsikrer, at der er taget hånd om problemet.

'Ja, det er rigtigt. Røv ærgeligt. Der er dog intet sket, og alt er rettet op og på plads igen. Er på ferie, så har også kun hørt det fra køkkenchefen', skriver han.

Timm Vladimir har de seneste år modtaget hele 5,3 millioner kroner i corona-kompensation i en af sine andre forretninger. Det har betydet, at et millionunderskud er vendt til et overskud.

Timm Vladimir viste sin hotte date frem i form af bagedyst dommer Markus Grigo til årets Zulu Awards.

