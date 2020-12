Surprise: Overraskelse gik totalt i vasken

Hun havde brugt hele dagen på at rejse, så det var et kort, men kærligt visit

Den 47-årige Didde Skjelmose kender de fleste bedst som Linse Kesslers bedste veninde i tv-programmet 'Familien fra Bryggen'.

Hun er kendt for at have et sprog som en havnearbejder og en latter, der går lige i hjertet. Og hendes humor fejler intet - hvis altså man forstår det. Og det er åbenbart ikke alle, som lige forstår det.

Sådan en situation havnede den filterløse Didde i juleaften, da hun forsøgte at overraske sin mor med at komme uventet hjem til jul.

Ville hjem og overraske mor

Didde er flyttet til Vamdrup lige ved Kolding, hvor hun arbejder på en genbrugsstation.

- Jeg havde i lang tid sagt til min familie, at jeg ikke holdt jul med dem i år. Planen var så at komme hjem alligevel og overraske hende med julemaden, fortæller Didde til Ekstra Bladet.

I år stod menuen på flæskesteg lavet ude af en kok, fordi morens ovn er i stykker, fortæller Didde, og understreger, at det ikke er fordi, at de er spor fancy.

Didde havde ikke regnet med, at hendes overraskelse ville gå galt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Men det, som skulle have været en glædelig overraskelse, gik totalt i vasken. Didde bankede på og stod klar med maden, og da hendes 65-årige mor åbnede døren, lød det kortfattet og uden kys og kram:

- 'Hej. Stil bare stegen ude i køkkenet', fortæller Didde om morens knapt så gode velkomst.

- Ja, altså det er jo ikke fordi, at hun er gammel eller noget. Hun havde bare travlt og var på vej ud med hunden, så hun opfattede slet ikke, at det var mig. Hun troede, at det var kokkens kæreste, som kom med maden, forklarer Didde om den glædelige overraskelse, som gik i vasken.

Gik totalt i vasken

Så det var først, da Didde gik ind i stuen og hilste på søsteren, som heller ikke forstod, at Didde var hjemme, at moren fattede mistanke.

- Hun hørte mig inde i stuen stå og sige mor, og det var sgu først der, hun opdagede at det var mig, som var kommet hjem. Så der kan man da tale om, at den surprise gik i vasken, griner hun.

Selvom velkomsten ikke var, som Didde havde forestillet sig, så blev det alligevel en god jul på Bryggen.

- Min mor var jo så glad for at have sine to døtre og sit barnebarn samlet, så det endte jo rigtig lykkeligt.

- Men jeg skulle på arbejde dagen efter, så jeg havde ikke meget tid derhjemme. Jeg nåede ikke engang at få dessert, fortæller hun.

Den bedste gave

Turen frem og tilbage var stressende, men hun fik trods alt den bedste gave. Hendes mor havde nemlig lavet en scrapbog til hende.

- Jeg vil simpelthen råde alle forældre til at lave sådan en til deres voksne børn. Min mor har klippet sine yndlingsdigte ud, og skrevet om hvilke sange som gør hende i godt humør, hvilke sange hun hører, når hun er ked af det, og hun har skrevet ting, vi vil huske hende for, i bogen til den dag, hun ikke er her mere.

- Jeg mistede min far for 23 år siden, og hun har også skrevet ting om ham. Og det er jo bare den bedste gave, forklarer hun og tilføjer, at hun ikke kunne stoppe med at græde, da hun åbnede gaven.

- Det er den bedste gave, jeg nogensinde har fået.