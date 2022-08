Sus Wilkins om utroskab: - Det gjorde rigtig ondt

Skuespilleren har oplevet at blive svigtet af en partner på den værste måde. - En del af livet, kalder hun det

Utroskab, hævn og had.

Det er omdrejningspunktet i den første danske film, der er produceret af Netflix.

'Kærlighed for voksne' hedder thrilleren, der har Dar Salin, Sonja Richter og Sus Wilkins i de bærende roller, og 33-årige Wilkins fortæller til Ekstra Bladet, hun har mærket på egen krop, hvordan det er, når ens partner er utro.

Sus Wilkins har en af de bærende roller i den første danske Netflix-film. Foto: Linda Johansen

- Jeg har haft kærester, der har været mig utro. Desværre. Men måske det også bare er en del af livet. Det skulle ikke være mig, siger Sus Wilkins, der i modsætning til handlingen af filmen ikke blev ramt af en trang til at få hævn.

- Jeg blev ulykkelig, men der var ikke noget med hævn. Jeg tror, at jeg sendte god karma deres vej og tænkte fint - jeg skal den anden vej.

Skuespilleren, der i dag er gift med musikeren Freja Kirk erkender dog, at det gjorde ondt, da hun blev bekendt med utroskaben.

Sus Wilkins og Freja Kirk blev gift ved et storstilet bryllup for et år siden. Brylluppet blev holdt i Italien og varede flere dage. Foto: Linda Johansen

- Den gang var jeg da mega mega ked af det. Men det var ikke noget, jeg gjorde noget ved. Jeg er ikke sådan en type, der vil give igen på den måde. Men det gjorde rigtig ondt, siger Sus Wilkins.

Om skuespilleren selv har været den utro part i et forhold, vil Sus Wilkens dog ikke afsløre.

- Nej, og hvis jeg havde, ville jeg heller ikke sige det.

Det er Barbara Topsøe-Rothenborg, der har instrueret 'Kærlighed for voksne'.

Under gallapremieren på filmen fortalte hun mandag aften, at dens tema var blevet meget vedkommende for hende personligt. Den 42-årige instruktør er midt i en skilsmisse fra sin mand, Martin Madsen.

- Det er ikke særlig sjovt. Især ikke når man ikke selv har valgt det, sagde Barbara Topsøe-Rothenborg mandag til Ekstra Bladet.

'Kærlighed for voksne' har premiere fredag 26. august.