Susan Astani: Flygtede på krisecenter

I et år boede Susan Astani på krisecenter, efter hun var flygtet fra sin eksmand. I dag har hun viet sit liv til at passe på sin nuværende ægtefælle

For 13 år siden faldt Susan Astani for Christians Kjær. Lynet slog ned, da de mødte hinanden første gang til en snak om noget så uromantisk som et hegn.

I 2014 blev 52-årige Astani gift med den 27 år ældre rigmand, som hun i et nyt interview med Hendes Verden fortæller, at hun har viet sig liv til.

Christian Kjær er ramt af Parkinsons sygdom, der er en alvorlig neurologisk lidelse, som blandt andet kan vise sig ved store rystelser i kroppen. Med sin faglighed kan Astani hjælpe sin mand på bedst mulige måde.

Ægteskabet med Christian Kjær er Susan Astanis tredje, og især forholdet til den først mand endte dramatisk, fortæller hun i interviewet med ugebladet.

Gift efter en uge

Susan Astani var kun 19 år, da hun blev gift første gang. Det var under en ferie i Bulgarien, at hun mødte en søn til af hendes forældres venner. Efter bare en uge blev det purunge par gift i Sofia.

Han var iransk studerende i Danmark, og dermed var vejen til det kolde nord banet for Astani, der blev familiesammenført og mere end noget andet drømte om at blive læge.

Parret fik en søn, men som Susan Astani i dag konstaterer, så er det ikke smart at blive gift efter en uge. Efter fem års ægteskab besluttede hun, at hun ville skilles.

- Min mand var ikke glad for, at jeg ville skilles. En aften, da han havde drukket en del, truede han mig med at ville flygte til Iran med vores søn, og at jeg aldrig ville se ham igen. Da jeg en dag fik chancen, tog jeg vores søn under armen og flygtede på krisecenter. Jeg kom ikke uden for en dør det år, jeg boede der, fordi jeg var så bange, siger hun til Hendes Verden.

I interviewet fortæller Susan Astani, at hun siden har fundet ud af, at det aldrig var hendes eksmands intention at gøre alvor af sine trusler.

Farvel til Danmark

Inden Susan Astani mødte Christian Kjær, blev hun gift igen og fik to børn med sin anden mand.

Sammen med Christian Kjær har hun tiårige Alexander.

Familien flyttede i 2019 til Schweiz, da Retten i Lyngby straffede den nu tidligere kammerherre med en betinget fængselsdom på 30 dage, ligesom retten fratog ham kørekortet i et år og tildelte en bøde på 10.000 kroner for at have påkørt en official ved et cykelløb.

Dommen betød, at Kjær, der var nær ven med prins Henrik, fik frataget sine ærestitler af kongehuset og sin titel som ridder af første grad af Dannebrogordenen.

Christian Kjær ramt af Parkinson: Sådan opdager du sygdommen

