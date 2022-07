Susanne Bier klapper i: 'Det er det eneste, jeg har at sige'

Smilene var brede onsdag aften, da der var premiere på 'Natten har øjne' med Sofie Gråbøl og Josphine Park i hovedrollerne.

Det er den danske stjerneinstruktør Susanne Biers søn, Gabriel, der står bag filmen. Og derfor var mor-Bier også mødt op for at vise sin støtte.

Men smilet blev noget halvstift, da Ekstra Bladet spurgte Oscar-vinderen om, hvad hun tænker om de udtalelser, den svenske instruktør Ruben Östlund er kommet med for et par uger siden.

Tilbage i maj sagde den 48-årige svensker nemlig, at danskerne er dårlige til at lave film.

- Det er på tide, at Sverige forstår, hvilket succesrigt filmland vi er. Der har længe været talt om, at danskerne er gode til at lave film. Det synes jeg, de er ret dårlige til, sagde han dengang til svenske SVT.

Da journalisten fra SVT spørger Ruben Östlund, hvad han tror, Thomas Vinterberg og Susanne Bier vil tænke om hans udtalelser, havde han et kort og kontant svar:

- Jeg er ligeglad. De laver simpelthen ikke så gode film, lød det fra Östlund.

Klapper I

Ekstra Bladet vil som nævnt gerne samle stafetten op, og da vi spørger Bier, hvad hun tænker om den svenske kritik, er den danske instruktør ikke meget for at kommentere.

- Jeg synes jo, han er superdygtig. Så jeg glæder mig bare til at se hans næste film.

- Men du tager ikke hans kritik ind?

- Det er det eneste, jeg har at sige om det.

Susanne Biers 'The Undoing' var i 2020 den mest sete serie på HBO, og i 2011 vandt hun en Oscar for bedste internationale film med 'Hævnen'.

Mor og søn på den røde løber til premieren på den romantiske gyser 'Natten har øjne', der er Gabriel Bier Gislasons første danske spillefilm. Foto: Henning Hjorth

