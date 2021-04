Suspekt spillede for kronprinsen: Fik en vild dag på Forsvarets regning

Rapgruppen deler vandene. Deres tekster begejstrer og forarger. Kronprinsens tilhørsforhold til den hårdkogte gruppe hører til førstnævnte kategori.

Til Smukfest i august 2018, hvor rapperne fra Albertslund spillede, aflagde kronprinsen et besøg backstage med sin mangeårige ven Jeppe Handwerk, der også er gudfar til prins Christian.

Hvad der blev sagt under det møde, er uvist, men sikkert er, at der blev indgået en aftale, hvor Suspekt skulle spille til et arrangement hos Anders Lassen Fonden.

Det fremgår af afhøringsrapporter, som OLFI har fået indsigt i.

I fonden er Jeppe Handwerk formand, og kronprinsen er protektor - til gengæld for koncerten fik medlemmerne af Suspekt en actionpræget dag på Frømandskorpsets regning.

Anders Lassen Fonden har til formål at belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militær personel, fremgår det af deres hjemmeside.

Kronprins Frederik var også blandt publikum, da Suspekt spillede på Smukfest i 2019.

Spillede 'gratis' - fik en vild oplevelse

Ifølge OLFI indvilligede Suspekt i at spille en 'gratis' koncert. Det eneste krav var, at gruppen skulle have dækket deres udgifter, der løb op i 26.000 kroner. Det dækkede fonden.

Efterfølgende fik bandet dog en aktivitetsdag på Forsvarets regning ud over det sædvanlige.

Her fik Albertslund-drengene mulighed for at sejle hurtigsejlende gummibåde, militære jetski, en tur på skydebanen - også fik de tilmed lov til at gennemføre et såkaldt watercast, hvor man springer i vandet fra en helikopter i tre meters højde.

Afhøringsrapportene slår fast, at der var en sammenhæng mellem koncerten og invitationen.

Indfører nyt regelsæt

Efter OLFI har afsløret det suspekte sammentræf, har Forsvaret set sig nødsaget til at se på, hvad der fremover skal være tilladt at tilbyde civile gæster.

Det fortæller Peter Boysen, der er generalmajor, til OLFI.

'Sagen har været med til at gøre det klart, at de generelle retningslinjer for besøgsarrangementer ikke har været tilstrækkelige. Forsvaret har derfor indført et regelsæt, der regulerer aktiviteter af lignende karakter', skriver Peter Boysen.

Generalmajoren tilføjer dog, at arrangementerne er vigtige, fordi 'specialoperationsstyrkerne ikke skal være afskåret fra offentligheden, men det skal foregå på en måde, som vi kan stå inde for.'

Kongehuset har reageret på OLFI's historie, hvor kommunikationschef Lene Ballebys har udtalt sig.

- Kongehuset ønsker til enhver tid at overholde gældende regler og retningslinjer, uanset hvilket område det drejer sig om. Det er også tilfældet i denne sammenhæng, siger hun til OLFI.