Sussi: - Det er et spørgsmål om dage

Sussi har indstillet sig på, at hun ikke får sin Leo hjem på gården i Saltum igen.

Lørdag blev Leo indlagt med svigtende nyrer og en dårlig lever, og det går desværre kun en vej med den 67-årige musiker.

- Det er gået lynhurtigt ned ad bakke med Leo. Han er ikke længere vågen. Han sover kun, men de passer godt på ham på sygehuset, fortæller en fattet og afklaret Sussi til Ekstra Bladet.

Leo indlagt igen

- Det er et spørgsmål om dage. Det vigtigste er, at han ikke lider, og det gør han ikke, siger Sussi, der dannet par med Leo, siden de begge var bare 15 år.

Leo blev for nogle uger siden udskrevet efter en meget lang indlæggelse, og siden har han ikke haft det rigtig godt.

- Han har været frustreret, fordi alting gik så langsomt - også det at tænke. Han plejede at spille skak med computeren. Det syntes han gik alt for langsomt, siger Sussi og fortæller, at hun og Leo altid kunne snakke om alt muligt.

Det orkede han ikke i sine sidste dage hjemme på den firlængede gård.

- Det var ikke værdigt, og han ønskede ikke at leve, hvis han bare skulle sidde i en stol og glo, siger Sussi, der taler om Leo i datid.

Afslører: Ikke blevet tilbudt 'Det sidste ord'

- Jeg er selvfølgelig ked af det. Det er ikke gået, som vi havde håbet på. Og når det ikke er gået den rigtige vej med, at Leo skulle få det bedre, så er jeg glad for, at det er som det er.

- Du virker meget fattet, Sussi.

- Ja. Jeg har haft to måneder til at vænne mig til tanken. Jeg kommer selvfølgelig til at savne Leo, men han skal ikke lide, understreger hun.

- Er du på sygehuset hos ham nu?

- Nej, det har jeg været. Men der er intet formål med at sidde der og glo. Han sover bare. Lige så stille og roligt ligger han og sover. Men i morgen ser jeg selvfølgelig til ham igen, siger hun.