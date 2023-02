Sussi: - Jeg føler, at jeg har sagt farvel

Leo har ikke været vågen, siden han lørdag blev indlagt, og det regner Sussi heller ikke med, at han gør mere

På Hjørring Sygehus sidder Sussi Nielsen og våger over sin Leo.

Siden han blev indlagt med svigtende organer i lørdags, har den 67-årige sangerinde ikke været i kontakt med sin livsledsager gennem mere end 50 år.

- Han sover fredeligt og roligt, fortæller Sussi mandag aften til Ekstra Bladet.

- Jeg sidder og taler om løst og fast til ham. Lægerne og sygeplejerskerne siger, at han kan høre min stemme, så jeg snakker løs, siger Sussi.

Tidligere på dagen var noget nær familie hos Leo, og da var han urolig.

- Jeg havde egentlig nogle ting, jeg skulle derhjemme, men jeg besluttede mig for at køre herind på sygehuset til ham, og så regner jeg med, at jeg bliver her i nat. Hvis de da ellers finder en seng til mig, men det løser sig nok, siger Sussi og trækker vejret dybt.

Vil være der

- Jeg er nået frem til, at jeg vil være ked af det, hvis jeg ikke er her, når det sker, siger hun om Leos snarlige død, som hun søndag fortalte er uundgåelig.

Begge hans nyrer svigter og hans lever fungerer også kun i et meget begrænset omfang. Der er ikke mere lægerne kan gøre for Leo - ikke andet end at holde ham smertefri. Og Leo lider ikke, forsikrer Sussi, der ikke har kunnet kommunikere med sin mand, siden han kom på sygehuset.

- Han var sådan nogenlunde ved bevidsthed, da han blev indlagt. Han kom da af med noget vrøvl, men havde ikke noget imod, at han skulle på sygehuset. Siden har han sovet, og vi har slet ikke haft kontakt, siger Sussi og fortæller, at hun ikke forventer, at Leo vågner mere.

- Det er underligt, men på en måde også det, man kunne forvente, siger hun og virker ganske afklaret.

- Jeg føler, at jeg har sagt farvel til ham, siger hun fattet.

Sussi nåede at have Leo hjemme i nogle uger, inden han blev indlagt igen. Foto: Claus Bonnerup

Hjernen

Sussi og Leo fandt sammen, da de var bare 15 år. Siden har de dannet par både privat og på scenen. De er blevet en institution i dansk showbizz og et sammentømret ægtepar, der supplerede hinanden på bedste måde.

- Vi har altid talt om at Leo var hjernen og jeg var musklerne. Jeg kommer til at mangle min hjerne. Der er mange ting, som Leo har taget sig af, som jeg nu bliver nødt til at sætte mig ind i, siger Sussi, der har passet Leo gennem hans sygdom de seneste år - og især de seneste måneder, hvor Leo var indlagt med tarmslyng.

- Jeg fik den tanke i dag, at jeg kommer til at føle mig som et halvt menneske uden Leo. Det bliver meget tomt, siger Sussi stille.

Med Leos mange indlæggelser de seneste år har hun vænnet sig til at være alene på den femlængede gård i Saltum.

- Det generer mig ikke at være der alene. Jeg elsker det sted. Der er altid noget at lave, og hvis jeg har lyst til at se nogle mennesker, kan jeg jo bare tage hen til dem. Men selvfølgelig bliver det tomt uden Leo. Det gør det, siger Sussi.

