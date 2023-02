Sussi: - Nu må Leo godt få fred

Leo er døende, og hans kone ønsker, at han snart giver slip, for der er intet håb for, at han klarer den

Sussi Nielsen er overvældet.

Siden hendes Leo blev indlagt med svigtende organer i lørdags, er det væltet ind med varmende og trøstende hilsner.

- Det er virkelig rørende, og jeg har sagt til Leo, at han godt kan skaffe sig en stor kuffert, til når han skal af sted, for der er så meget kærlighed, han skal have med sig - både fra familie, venner og fra vores fans, siger Sussi onsdag formiddag til Ekstra Bladet.

Sussi er dybt rørt over al den kærlighed, hun mærker i disse dage. Foto: Claus Bonnerup

De seneste døgn har hun våget over sin mand gennem mere end 50 år. Der er ikke mere, lægerne kan gøre for 67-årige Leo andet end at holde ham smertefri.

Sussi: - Jeg føler, at jeg har sagt farvel

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, har Sussi ikke være i kontakt med Leo, som hun har dannet par med fra 9. klasse, siden han blev indlagt. Han sover bare fredeligt og roligt i sin seng på Hjørring Sygehus.

Annonce:

- Det er ved at lakke mod enden, og jeg synes, at han skal have lov til at få fred nu. Han skal give slip, for der er ingen vej tilbage, siger Sussi roligt og fattet.

Leo vil ikke tale om døden

Vil gerne tale

Hun taler og beroliger sin livsledsager på sygehuset, men bliver af og til afbrudt, når Ekstra Bladet og andre medier ringer for at høre, hvordan det går med Leo.

- Jeg synes faktisk, at det er meget rart at tale med journalister. Så går tiden med det, siger Sussi og fortæller, at hun også taler med pressen af respekt for Leo.

- Han ville gerne tale med journalister. Selv da han kom hjem fra sin lange indlæggelse i januar. Han havde jo meddelt, at han havde stoppet sin karriere, men han ville så gerne snakke med, når journalisterne kom hjem til os. Jeg sagde flere gange til ham, at han ikke behøvede det. Men han ville selv, også selvom han var så træt, siger Sussi og fortæller, at det ville føles mærkeligt for hende, hvis pressen pludselig stoppede med at ringe til hende.

Har sovet hos Leo

Annonce:

Gennem pressen mærker hun den store interesse, der er for Leos situation og for, hvordan hun har det. Det hjælper hende igennem de hårde dage, mens hun venter på, at Leo får fred.

- Det er meget overvældende, og jeg har virkelig lyst til at give folk noget tilbage og sige tak, når jeg kan komme ud og spille igen. Det føles som et kæmpe privilegium, at så mange tænker på os.

Kort før Leo Nielsen blev indlagt, var Ekstra Bladet på besøg hjemme hos ham og Sussi. Læs den historie her:

Leo vejer 46 kilo: - For mig er karrieren slut

Leo nåede at være hjemme på gården i Saltum i et par uger, før han blev indlagt igen. Foto: Claus Bonnerup

Sussi føler, at hun har sagt farvel til Leo. Hør klip fra et interview med de to, der blev optaget i sidste uge, i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.