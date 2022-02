Sussi og Leo udstillet

- Sørme om ikke vi skal udstilles, griner den kvindelige halvdel af den nordjyske popduo, Sussi og Leo, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Lige nu i vi i gang med at planlægge udstillingen, som åbner til maj, fortæller hun og lader forstå, at de er fuld gang med at lede efter de rette minder og rekvisitter fra deres 50 år lange karriere - og det er noget, der tager tid, for der er at meget vælge blandt.

Det er Kystmuseet Bangsbo, der har valgt at hædre det farverige musikalske par med en særudstilling i anledning af jubilæet, der fandt sted sidste år.

Udstillingen, som åbner til maj, vil blandt andet indeholde billeder, lydklip, musikinstrumenter og naturligvis også en lang række af de farverige kostumer, som Sussi gennem årene har syet til parrets mange optrædener.

Sussi og Leo under en af parrets utallige livlige koncerter. Polfoto

Yderligere vil der også blive holdt en række foredragsaftener med parret.

- Vi glæder os, siger Sussi og forsikrer, at de begge er helt oven på efter den omgang corona, som holdt dem i 12 dages isolation.

Længe siden, det er gået så godt

Også Leo, der i over fem år har døjet svært med eftervirkninger af et fald i parrets autocamper for over fem år siden, melder om godt nyt på helbredsfronten.

Efter faldet fra køjen i camperen måtte han igennem en hofteoperation, der medførte alvorlige komplikationer som stafylokokker i såret og akut nyresvigt. Yderligere mistede han synet på venstre øje.

Så sent som sidste år døjede han med en alvorlig byld i det gamle operationssår.

Men nu lyder det:

- Det er længe siden, det er gået så godt, siger han.

At Ekstra Bladet forstyrrer på Valentinsdag, gør ikke parret noget.

- Det er ikke noget, vi fejrer. Det har vi aldrig gjort. Du kan sige, at vi fejrer kærligheden hver dag, siger Sussi, der i november sidste år togTog røven på Leo ved at have arrangeret et surprise-bryllup, da parret fejrede deres 50 års musikalske jubilæum og 40 år som ægtefolk.