Sussi om Leos sidste rejse: - Svært men også smukt

- Det er en svær dag, men også smukt, siger Sussi til Ekstra Bladets udsendte, lørdag formiddag hvor hun gør klar til at sende sin partner gennem en menneskealder af sted på hans sidste rejse 13.00.

Da hverken han eller Sussi var medlem af den danske folkekirke, vil ceremonien finde sted i et forsamlingshus i omegnen af den nordjyske by Brønderslev.

I forsamlingshuset er der dækket op til hundrede gæster, men der kommer måske nok lidt flere, tilføjer Sussi.

Blandt sangene, der skal synges af de fremmødte til dagens bisættelse, er 'Om lidt blir her stille' skrevet af Kim Larsen.

Tourbussen parkeret ved flagstangen med flaget på halv. Foto: Ernst van Norde

Opslidende sygdomsforløb

Forud er gået et opslidende sygdomsforløb med lange indlæggelser, som både Sussi og Leo har talt åbent og ærligt om. Og det har været ganske velovervejet, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Sussi ved den udsmykkede kiste. Foto: Ernst van Norde

- Jeg synes faktisk, at det er meget rart at tale med journalister. Så går tiden med det, har Sussi forklaret og tilføjet, at hun også taler med pressen af respekt for Leo:

- Han ville gerne tale med journalister. Selv da han kom hjem fra sin lange indlæggelse i januar. Han havde jo meddelt, at han havde stoppet sin karriere, men han ville så gerne snakke med, når journalisterne kom hjem til os. Jeg sagde flere gange til ham, at han ikke behøvede det. Men han ville selv, også selvom han var så træt.

Popikonet Leo fra duoen Sussi og Leo ønskede ikke at blive genoplivet, hvis han 'endte som en grøntsag'. Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi besøgte Sussi og Leo

Et liv efter døden

Sussi har tidligere flere gange fortalt, at hun og Leo ikke talte om hverken døden eller hans bisættelse, fordi han var født optimist. Til sidst vidste Leo dog godt, hvor det bar hen.

- Hans sidste ord til mig var ’jeg er bange’. Lige på det tidspunkt er jeg sikker på, at han vidste, hvad der ventede ham. Jeg går og håber på, at han har ret i, at der er et liv efter døden, har Sussi tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Det var på forhånd besluttet, at bisættelsen ikke skulle være en stor, offentlig begivenhed med massiv pressedækning.

- Begravelsen bliver holdt i stilhed med familie og venner. Det er ikke for min skyld, men de er ikke vant til medierne, så vi holder den privat, så de kan sige farvel i fred, har Sussi forklaret til Ekstra Bladet.

Sussi og Leo nåede at fejre rubinbryllup sammen og at blive en institution i dansk showbiz, inden Leo Nielsen døde hjemme på parrets femlængede gård i Saltum. Leo Nielsen blev 67 år gammel.

Den folkekære musiker, havde alt andet end et kedeligt liv. Her kan du se de bedste og mest farverige billeder fra hans og Sussis forrygende karriere:

