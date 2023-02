- Sussie og Leo gav mig vigtig lektion

Popikonet Leo fra duoen Sussi og Leo ønsker ikke at blive genoplivet, hvis han 'ender som en grøntsag' Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi besøgte Sussi og Leo i sidste uge

Da Johannes Langkilde var helt ung indspillede han musik hos Sussie og Leo. Nu da Leo Nielsen fra det ikoniske duo er gået bort, mindes tv-værten hvad han lærte.

Det sker i et længere opslag på det sociale medie Twitter.

- Må Leo hvile i fred og blive husket med varme og glæde, for det var det, han levede for at give os andre, skriver Johannes Langkilde.

Gymnasiebandet

Ud over rollen som tv-vært har Johannes Langkilde altid dyrket musikken. Han kan både begå sig ved tangenterne på klaveret og spille trompet.

- Tak for de dage for mange år siden i studiet i Saltum, tak for musikken, for begejstringen og for at ha’ været et fyrtårn i Nordjylland, skriver Johannes Langkilde til Sussie og Leo.

Han gjorde også noget ved musikken i sin gymnasietid, hvor han havde et band.

Rygtet gik i det nordjyske, at Sussie og Leos studie var smækfyldt med det bedste udstyr. Og samtidigt var den unge Langkilde lidt fascineret af de to. Derfor lejede gymnasiebandet sig ind.

- Da vi kom til lydstudiet, var det derfor med en pæn portion ærefrygt, men vi blev modtaget med åbne arme og et øjeblikkeligt tilbud om en sodavand.

- Vi var på samme tid starstruck og forbløffede over deres åbenhjertighed og ægthed, skriver Johannes Langkilde.

Sussi og Leo Nielsen i deres hjem i Saltum i nordjylland. Foto: FLARUP MORTEN

En vigtig lektie

I opslaget skriver Johannes Langkilde, at han ofte tænker på de dage, og hvad lærte ham.

- Det var en vigtig lektion i noget meget menneskeligt og nordjysk. Det usnobbede, begejstrede og omfavnende. Musikpolitiet prøvede i årevis at stemple Sussi og Leo som noget ufint og dårlig stil.

- Men sandheden er, at deres musik, og det de ville med den, er noget af det fineste, jeg har oplevet. Deres musikstil ligger langt fra det, jeg selv dyrker, men deres tilgang til det at være musiker, har jeg lært af og forsøger selv at praktisere, skriver han.

