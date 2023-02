Sussis Leo er død

Popikonet Leo fra duoen Sussi og Leo ønsker ikke at blive genoplivet, hvis han 'ender som en grøntsag' Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi besøgte Sussi og Leo i sidste uge

Leo Nielsen er sovet ind i sit eget hjem.

Det bekræfter Sussi - hans kone og musikalske partner gennem mere end et halvt århundrede - overfor Ekstra Bladet.

- Leo er død. Jeg tror, det skete omkring klokken 3 i nat, men jeg er ikke sikker, fordi jeg lå og sov. Men det skete cirka klokken 3, fortæller Sussi til Ekstra Bladet og sætter videre nogle ord på, hvordan hun har det, efter hendes trofaste makker nu har forladt hende.

- Jeg har det faktisk godt. Leo lå jo bare der, og det var jo ikke godt. Så jeg er glad for, at han har fået fred.

Leo blev indlagt lørdag 11. februar, og siden har han ikke været kontaktbar. Det fortalte Sussi tidligere på ugen til Ekstra Bladet.

- Han var sådan nogenlunde ved bevidsthed, da han blev indlagt. Han kom da af med noget vrøvl, men havde ikke noget imod, at han skulle på sygehuset. Siden har han sovet, og vi har slet ikke haft kontakt, sagde Sussi mandag aften.

Sussi og Leo blev kærester i 9. klasse og har holdt sammen lige siden. Foto: Janus Nielsen

Leo har fået fred efter et langt og opslidende sygdomsforløb, der startede for flere år siden, da han meget uheldigt faldt ned af en stige i den autocamper, der har bragt Sussi og Leo land og rige rundt for at optræde.

Hoften brækkede i 2016 ved faldet, og siden kom en række komplikationer til. Han måtte genopereres, fik problemer med den ene nyre og stafylokokker i det ene ben. Desuden mistede Leo synet på det ene øje.

I december 2022 fik Leo tarmslyng og var dødssyg indlagt i to måneder, men i slutningen af januar kom han svækket hjem til Saltum med en kampvægt på bare 46 kilo.

Sussi delte dette hjerteskærende billede, da Leo var indlagt med tarmslyng. Privatfoto

Organsvigt

Efter få uger hjemme på den femlængede gård blev Leo indlagt igen. Denne gang uden håb om bedring og helbredelse. Den 67-årige musikers nyrer svigtede, og hans lever satte langsomt ud.

- Det er et spørgsmål om dage, sagde Sussi til Ekstra Bladet og virkede afklaret med, at Leos liv ikke stod til at redde.

- Det vigtigste er, at han ikke lider, og det gør han ikke, sagde Sussi og fortalte, at hun følte, at hun havde taget afsked med den mand, hun har dannet par med, siden de begge var bare 15 år gamle.

Siden har de dannet par både privat og på scenen og er blevet en institution i dansk showbizz. I 23 år spillede de op til fest og dans på Skansen i Skagen og har desuden rejst land og rige rundt med deres musik.

Nu er Leo rejse slut. Sussi er blevet solist og enke og skal indstille sig på et liv uden sin livsledsager.

Sussi havde sin Leo hjemme i et par uger, inden han blev indlagt med svigtende organer. Foto: Claus Bonnerup

Leo levede et festligt og farverigt liv med piben i munden og Sussi ved sin side. Se hans liv i billeder i galleriet her:

