Svær beslutning: Fertilitetsbehandling sat i bero

For blot et år siden kunne influencer Line Hoffmeyer og hendes mand, komiker Lasse Rimmer, fortælle, at de havde truffet valget om at gå i fertilitetsbehandling for at få drømmen opfyldt om at blive forældre sammen.

Den drøm er nu sat på standby.

Det fortæller Line Hoffmeyer i et opslag på sin Instagram-profil, som Ekstra Bladet har fået lov at citere fra. Hun har ikke ønsket at kommentere yderligere.

'Vi har sat fertilitetsbehandlingen i bero. For nu. Der er nogle ydre omstændigheder, som vi ikke er herre over, der længe har lagt pres på både Lasse og mig', skriver hun blandt andet i opslaget.

Beslutningen betyder dog ikke, at parret har opgivet.

'Det har været en svær beslutning, for selvom det ikke betyder noget som helst definitivt, og selvom vi stærkt regner med at kunne genoptage det, så ved jeg, at mit biologiske ur ikke er vores ven. Men det er den rigtige og nødvendige beslutning lige nu', skriver Line Hoffmeyer.

Forsøgte i tre år

Inden parret sidste forår kastede sig ud i det, Line Hoffmeyer dengang betegnede som 'skrappere midler' i forsøget på at blive gravide, havde de prøvet på naturlig vis i tre år.

Nu forklarer hun på Instagram, at fertilitetsbehandlingen har været hård ved hendes krop.

'Jeg kan mærke det på både humøret og kroppen, så situationen er simpelthen bare den, at hvor end jeg gerne vil være mor, er tiden lige nu ikke til at lægge yderligere pres på min krop, eller vores familie', skriver hun.

27-årige Line Hoffmeyer har tidligere fortalt åbent til Ekstra Bladet om, at hun lever på lånt tid på grund af den hjertetransplantation, hun fik i 2012.

Lasse Rimmer, 49, og Line Hoffmeyer blev gift i 2019.