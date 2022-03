Svær erkendelse: Jeg har levet mit liv helt forkert

- Det er eddermame mærkeligt pludselig at erkende, at jeg de sidste 20 år har levet mit liv helt forkert, siger Jens Jacob Tychsen

Som nyuddannet skuespiller fik Jens Jacob Tychsen et råd med sig fra teaterskolen:

'Du har et stort talent for komik, men lad være med at bruge det for tidligt – du risikerer at blive låst fast i det.'

Det tog han dybt alvorligt.

De næste 20 år spillede han aften efter aften store, tunge roller som blandt andet Shakespeares 'Hamlet', Johannes i 'Ordet' og Kafka på landets teatre, mens han ubetinget sagde nej tak til enhver rolle, der indeholdt blot antydningen af komedie eller show.

– Jeg tænkte, at teaterskuespiller; det er det, jeg er. Det er det, jeg elsker, og det, jeg drømmer om. Jeg havde intet ønske om at være film- eller tv-skuespiller. Og entertainer lå endnu længere væk.

Er Tychsen som hr Weyse? Eller er det omvendt? Foto: Tim Kildeborg Jensen

Nu står han her en fredag aften på en lille intimscene i festsalen på det gamle Grand Hotel i Odense. Her skal han som entertainer optræde akkompagneret af fire musikere med sit onemanshow: ’En svingende affære’.

Hans rolle som den svært selvfede skuespiller Edward Weyse i tv-succesen ’Badehotellet’ er blevet hans livs rolle, der altid vil definere ham.

Han bliver genkendt på gaden som hr. Weyse og ikke som hr. Tychsen. Og det er den rolle, der nu betyder, at han kan samle publikum til sit show. Men det er meget vigtigt for ham at slå fast, at det ikke er hr. Weyse, der rejser rundt med et show, men at det er et Jens Jacob Tychsen-show, der hele tiden ligger på vippen mellem fiktion og virkelighed og får publikum til at undres over, hvorvidt denne hr. Weyse og J.J. Tychsen i virkeligheden er to alen af samme dårlige stykke.

En portion glæde

Efter at have indtaget arrangementets menu med helleflynder, rosastegt kalvefilet, æbletærte med iscreme og vinmenu venter det feststemte publikum på omkring 100 mennesker nu spændte på showet.

Da det hele er slut, er der en rungende stilhed i det højloftede rum. Det blev meget senere end planlagt i aften. Jens Jacob Tychsen er stille. Ikke flere smil, ingen grimasser.

– Det var en fed aften. Fantastisk publikum, siger han eftertænksomt.

– Men der var også mange ting, der fuckede up. Hvorfor skal jeg altid afprøve noget nyt i stedet for at holde mig til det, vi havde aftalt? I aften rykkede jeg rundt på det hele og tog flere numre med. Hvorfor? Hvorfor gør jeg det altid meget sværere for mig selv? Jeg er min egen værste fjende.

Fucking forbandelse

– Hvis jeg bliver for længe i noget, der er for let, skal jeg videre. Det er både en gave i forhold til at holde ting levende, men det er samtidig også en fucking forbandelse. Jeg opsøger det svære. Det, jeg ikke forstår eller er angst for. Jeg bliver sindssyg af rutiner.

– I årevis spurgte mange af mine kolleger, hvorfor jeg dog ikke blev entertainer. Mit svar var altid nej! Det kommer aldrig til at ske. Især at skulle stå alene i en onemanshow. Jeg kunne ikke forestille mig noget værre og mere angstfuldt. Og nu sidder jeg her lige midt i det og tænker: Det kan jeg sgu godt lide. I noget, som er det stik modsatte af teater.

- At stå alene og skulle bære det hele er på mange måder … sindssygt, siger den populære skuespiller. Foto: Tim Kildeborg Jensen

– Nu sidder du her en nat i Odense, har fortalt jokes, sunget, tryllet og underholdt. Var det det, du ville?

– Ja, men det er i høj grad også et spørgsmål, jeg stiller mig selv. Og der er ikke noget svar. At stå alene og skulle bære det hele er på mange måder … sindssygt. Hver eneste gang, jeg har set nogen gøre det, har jeg tænkt, at det skal man da aldrig udsætte sig selv for. Og så kaster jeg mig ud i det og har det bare helt fantastisk. Man er nødt til at finde ud af, hvem man er. Jeg havde flygtet fra det.

Faldt om af stress

I 2016 var det hans krop, der sagde stop. Efter en forestilling faldt han om af stress. Det blev afsættet til selvransagelse og erkendelse af, at han måtte et andet sted hen i sit liv.

– Det der med, at have været så meget teaterskuespiller, som jeg var. Det er eddermame mærkeligt, at jeg pludselig fra den ene dag til den anden finder ud af, at det her er helt forkert. Jeg kan ikke stå på en scene hver eneste aften og gentage og gentage en rolle. Det er jo helt forkert. Hvad fanden har jeg haft gang i?

– At finde ud af, at jeg i 20 år har levet et liv, hvor jeg har lavet fire-fem forestillinger hver sæson, gået til prøver om dagen og spillet om aftenen. Hvor jeg stort set aldrig ser min familie, hvor jeg lærer mine børn mindre og mindre at kende, det er voldsomt.