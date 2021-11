Svarer på kæreste-rygter

Er de kærester eller ej?

Dette spørgsmål har længe floreret, når snakken faldt på den populære reality-deltager Christel Trubka og 'Ex on the beach'-fyren Nicolai Heller.

Da Ekstra Bladet fanger Christel Trubka til en snak om romancerygterne, er 'Paradise'-baben ikke meget for at afsløre detaljer fra sit kærlighedsliv, om end hendes navn længe har optrådt ved siden af Nicolai Hellers.

- Er I blevet kærester?

- Jeg kan sige så meget, at da vi kom hjem fra 'Ex', blev vi i hvert fald kærester.

- Okay, kryptisk... Men det er slut igen?

- Det ved man jo så ikke.

- Men I har været kærester?

- Ja, vi har været kærester, måske er vi kærester, måske er vi ikke kærester.

- Så lad mig spørge på en anden måde; hvordan går det med kærlighedslivet?

- Jamen, jeg er faktisk tilfreds med mit kærlighedsliv, men jeg lægger meget af mit fokus i virksomheden, jeg skal til at starte, og mine hunde. Det kan jeg godt sige.

Reality-deltageren vil gerne lave sit eget tv-program, hvis muligheden byder sig. Foto: Jonas Olufson

Nogle kan virkelig blive bidt af reality-tv, når de først går i gang med det, og man må sige, at Christel Trubka er en af dem.

Den unge kvinde afslører, at hun altid har haft en drøm om at være med i 'Divaer i Junglen', da hun mener, at hun vil være et oplagt navn til at give programmet et friskt 'pust'. Men hun er samtidig godt klar over, at det nok ikke kan blive en realitet, da det er lang tid siden, det kørte.

- Reality er det, jeg startede med, og det kunne være rart, hvis det også var det, jeg sluttede med på et tidspunkt. Jeg ved godt, at jeg bliver ældre, og der kommer andre, som er interessante.

Christel Trubka afslører detaljer fra sit kærlighedsliv. Foto: Anthon Unger

Når det så er sagt, ville reality-deltageren ikke være bleg for at starte sit eget program, hvis muligheden skulle byde sig.

- Det kunne være fedt måske at have mit eget program. Men nu ved jeg ikke, hvor spændende folk ville tænke, det er at være herhjemme og følge mig og mine hunde, siger hun og tilføjer:

- Jeg deler rigtig meget i forvejen, men jeg har ikke noget imod at tage folk med helt ind. Det ville ikke gøre mig noget.

Om Christel Trubka får lov til at byde folk ind i sit liv i et tv-program med hende i hovedrollen, må tiden vise.

