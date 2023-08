Svinedyr forlovelsesring: Afslører vanvittige detaljer om prisen

De rige har mange glæder - og dyre forlovelsesringe er tydeligvis en af dem.

I hvert fald afslører den danske supermodel Nina Agdal, der er forlovet med den amerikanske youtube-stjerne, Logan Paul, at hendes diamantring koster over 670.000 kroner.

Det sker i et interview i Logan Pauls egen podcast 'Impaulsive'.

- Jeg kommer ikke til at sige, hvad den koster, svarer Logan Paul, da hans podcast-medvært, Mike Maljak, spørger ind til ringens pris.

- Du kan godt sige, at det er seks cifret, følger Nina Agdal dog op.

- Okay, ja, det er en indikation af, hvor meget den kostede, svarer en grinende Logan Paul.

Kan koster flere millioner

Agdals diamantring koster altså et sted imellem 100.000 og 999.999 dollars.

Det betyder, at prisen som minimum ligger på 100.000 dollars, hvilket svarer til den nette sum af 677.000 danske kroner.

Men det betyder altså også, at ringen kan koste helt op imod 6,7 millioner kroner, svarende til en pris på 999.999 dollars.

Planer om børn

Udover at tale om prisen på forlovelsesringen, spørger Mike Majlak også ind til parrets ambitioner om at udvide familien.

Logan Paul var fornylig i Danmark i forbindelse med et arrangement, der centrerede sig omkring hans yderst populære 'Prime'-energidrikke. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Men her gør Nina Agdal det klart, at de først og fremmest skal finde ud af detaljerne omkring deres bryllup.

- Vi er ved at finde ud af det. Vi er ved at finde ud af hvornår og hvor vi vil giftes, og det er også en del af den afgørende faktor for, hvornår vi skal have børn.

De to turtelduer er dog begge enige i, at børn 'helt sikkert er en del af planen'.

Stjerne-parret blev forlovet 9. juli i de romantiske omgivelser omkring Comosøen i Italien, efter at have datet i godt et år.

Parret bekræftede dog først selv forholdet tilbage i december 2022, fordi de ønskede at holde forholdet privat.

