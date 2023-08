Sviner Shu-bi-dua-stjerne til: 'Han er rabiat'

Der er dømt krig i kendisland.

Det sker, efter at Shu-bi-dua-stifteren Bosse Hall Christensen har fået sendt en gedigen sviner i sin retning af tv- og radiovært Dan Rachlin.

Således kalder Rachlin blandt andet musikeren for 'en tosse' i et opslag på Facebook, fordi Bosse Hall i en længere periode på Facebook har delt kontroversielle bemærkninger om blandt andet coronakrisen, statsminister Mette Frederiksen og Ukraine-krigen.

Hardcore grupperinger

Blandt andet slog musikeren lørdag et billede op af en hund, som er i færd med at lægge en lort på det ukrainske flag. Og der fik Dan Rachlin nok, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Han har i en længere periode været en del af forskellige hardcore grupperinger - alt fra antivaxxere til folk, der hader statsministeren. Og nu har han så det sidste år også kørt løs på Ukraine-krigen, fortæller radioværten.

Her er Bosse Halls opslag, som altså fik Dan Rachlins bæger til at flyde over. Foto: Ekstra Bladet

- Og det blev for meget, da jeg så det billede af hunden, der skider på det ukrainske flag. Det synes jeg lægger op til, at man håner et land og en befolkning, som er krigsramt.

Blokeret

Dan Rachlin fortæller videre til Ekstra Bladet, at han forsøgte at give sin mening til kende over for Bosse Hall.

- Jeg skrev på hans væg, at jeg ikke synes, det var så sødt et opslag over for de mange mennesker, som er blevet fordrevet, slået ihjel og har fået smadret deres land. Og så blokerede han mig.

- Og det har jeg så valgt at bruge som lejlighed til at fortælle om den her person, som benytter en måde at kommunikere på, som jeg mener, er i 'ond tro'. Især når han tydeligvis ikke tåler kritik den anden vej og ikke vil have en debat om tingene.

Må forvente modstand

- Men Bosse skal vel i princippet have lov til at have de her holdninger? Eller hvad?

- Selvfølgelig må man synes, at coronakrisen var fup, og at vores regering er dårlig. Og man må for så vidt også gerne sige alt muligt om et land og en befolkning, som er blevet angrebet i et år, siger han og fortsætter:

- Men når man gør det, så må man også forvente at møde modstand. Og min modstand er nogle gange højlydt og rasende. Men det er stadigvæk ord, som man er velkommen til at svare tilbage på.

Bosse Hall Christensen giver ikke meget for Dan Rachlins kritikpunkter. Læs hans svar længere nede i artiklen. Foto: Tariq Mikkel Khan/Polfoto

- Rabiate holdninger

Dan Rachlin, som førhen har arbejdet tæt sammen med den nu afdøde Shu-bi-dua-legende Michael Bundesen, forklarer desuden til Ekstra Bladet, at han har anset Bosse Hall for at være 'en god bekendt' i mange år.

- Vi er ofte stødt ind i hinanden i forbindelse med forskellige musikalske sammenhænge og i forbindelse med Shu-bi-dua.

Men nu er Bosse Hall altså kommet så langt ud med sine holdninger, at et venskab er taget helt af bordet, fortæller radioværten.

- Jeg kan ikke være venner med en, der har så rabiate holdninger. Sådan et menneske kan jeg ikke have tæt på.