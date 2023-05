Svinet til efter Onkel Reje-opslag: - Det er trist

Louis Nielsen viste støtte til Onkel Reje med et opslag på Facebook, men måtte lukke kommentarsporet, fordi kommentarerne blev for grove

Grove trusler og chikane fik tidligere på ugen Mads Geertsen, som står bag Ramasjang-karakteren Onkel Reje, til at aflyse en række arrangementer og sygemelde sig fra sit job på DR.

Den udmelding har fået debatten til at eksplodere, og tusindvis har på sociale medier tilkendegivet, at de støtter Onkel Reje, heriblandt brille-kæden Louis Nielsen, som i et opslag på Facebook bakker op om børneværten.

'Snævertsynethed kan vi desværre ikke afhjælpe. #OnkelReje', skriver de til et billede af et par briller, der til forveksling kunne ligne Onkel Rejes

Til Nordjyske fortæller Rune Steiness, som PR-ansvarlig hos Louis Nielsen, dog, at man siden har været nødt til at lukke kommentarsporet på Facebook-opslaget.

For selvom langt de fleste kommentarer har været positive, har et højlydt mindretal skrevet grimme kommentarer - også om Louis Nielsen.

Vil ikke stoppe

Det afholder dog ikke brille-kæden fra at give deres mening til kende, hverken i sagen om Onkel Reje eller i fremtiden.

- Det er trist, at der er kommet en forråelse i den offentlige debat, men det skal ikke afholde os fra at støtte Onkel Reje eller andre i fremtiden. Vi kommer til at tage stilling fra sag til sag, men vi vil altid stå fast på vores værdier, siger Rune Steiness til Nordjyske.

DR har valgt at gå til politiet med truslerne mod Mads Geertsen, ligesom alverdens kendisser, virksomheder og sociale mediebrugere har bakket Onkel Reje op.

