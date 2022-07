Svømmer i tilbud

'Doggystyle' på DR, 'Skruk' på Netflix og 'Venuseffekten' i biffen.

Den danske skuespiller Josephine Park er her der og alle vegne.

Og nu er den 35-årige skuespiller også med i den danske film 'Natten har øjne', der havde premiere onsdag aften.

Og da Ekstra Bladet mødte skuespilleren på den røde løber for at høre, hvordan det er, når karrieren tager fart, var meldingen klar.

- Kalenderen er rimelig fuld lige nu. Jeg har det bedst når jeg arbejder, så det er jeg helt klar meget lykkelig og taknemmelig for.

Skuespilleren går dog ikke og smager på sin egen succes og føler sig for fed, når hun slår øjnene op hver morgen. Det er der nemlig ikke tid til, når der er så meget at lave.

- Når man arbejder så meget, som jeg har gjort, så oplever jeg det egentlig bare ved, at der kommer mere arbejde, og det er jo på en måde også det, man håber på, siger hun og tilføjer:

- Og jeg har haft ekstremt lidt sommerferie, jeg har haft én uge.

Josephine Park svømmer i både jobtilbud og kærlighed fra konen Kirstine Høgsbro, som var med på den røde løber. Foto: Henning Hjorth

Mystik omkring sæson to

I Netflix-serien 'Skruk' spiller den 35-årige skuespillerinde fertilitetslægen Nana, som til daglig hjælper enlige og par med at opfylde deres ønske om at stifte familie.

Men en dag bliver Nana selv patienten.

Hun erfarer, at hendes ægreserve snart ophører, og at uret derfor tikker.

Det får hende i en kæmpe brandert til at inseminere sig selv - endda med sin ekskærestes sæd, for ham er hun stadig skrupforelsket i.

Serien fik flotte anmeldelser og endte da også i top ti på flere landes Netflix-hitlister.

Og da snakken falder på, om der kommer endnu en sæson bliver skuespilleren noget vævende.

- Det håber jeg, der kommer. Det håber jeg rigtig meget, tilføjer hun mystisk.

