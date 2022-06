Swinger-Ole er blevet skilt

Ole Andersen blev kendt i store dele af Danmark, da han var med i 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2015.

Her blev han kendt som 'Swinger-Ole', efter han åbent fortalte om sit liv som swinger.

Til trods for det ledte han efter kærligheden i det populære TV 2-program, og det fandt han da også hos Gitte Dahl.

Hun havde dog sine betænkeligheder ved, at Ole Andersen stadig havde behov for at swinge, og derfor krævede hun, at han lagde swinger-livet definitivt på hylden, såfremt de skulle være sammen.

Det gjorde han, og efter kameraerne slukkede fortsatte de to som kærester og blev sidenhen gift.

Forholdet varede dog ikke ved, og de to er nu - efter flere år som ægtefolk - blevet skilt.

Det bekræfter Ole Andersen over for Ekstra Bladet.

- Ja, det er jo faktisk lidt tid siden. Vi har også joket med, at der ikke er nogle, der har opdaget det endnu, siger Ole Andersen, der fortæller, at han og Gitte Dahl blev skilt tilbage i 2020.

Ole Andersen og Gitte Dahl fandt sammen i anden sæson af 'Landmand søger kærlighed', men kærligheden imellem de to varede ikke ved. Foto: Anders Brohus

Han lægger da heller ikke skjul på, at deres brud - i hans optik - har med hans forkærlighed for swingermiljøet at gøre.

- Jeg savnede min frihed med swingeriet. Jeg valgte jo at lægge det på hylden for Gitte, og det gjorde jeg fra den ene dag til den anden, men det gik op for mig med tiden, at jeg savnede det, og jeg også gik glip af en masse socialt ved, at jeg havde trukket mig fra miljøet. Der var jo også en del venskaber, der røg, og det savnede jeg bare for meget, lyder det fra Ole Andersen.

Har fundet en ny kæreste

Landmanden fortæller videre, at han og Gitte Dahl ikke har kontakt i dag, men Ole Andersen har trods bruddet ikke givet op på kærligheden.

Han har da også siden fundet kærligheden på ny.

- Jeg har jo savnet en at komme hjem til, og jeg har også mødt en, som jeg faktisk har kendt i mange år, og som jeg er blevet glad for. Vi mødtes til en 'farmerfest' for mange år siden, og så begyndte vi at tale sammen, efter jeg var blevet single, siger Ole Andersen, der fortæller, at hun også er en del af swingermiljøet.

- Nu har jeg prøvet en gang at lægge swinger-livet på hylden, og det har jeg ikke lyst til at gøre igen. Så denne gang har jeg vidst, at det var vigtigt for mig, at en kommende kæreste var åben for swingeriet, og det er hun, siger Ole Andersen, der endnu ikke er klar til at afsløre identiteten på sin nye flamme.

Ole Andersen og Gitte Dahl blev forlovet i februar 2016, efter Gitte slog til og valgte at fri til Ole på skuddagen.

I december samme år sagde de ja til hinanden og kunne dermed kalde sig mand og kone.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Gitte Dahl, men hun har ikke ønsket at fortælle mere om skilsmissen.

