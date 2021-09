Syg Annika Aakjær udskyder alt

Den 39-årige skuespillerinde, sanger og satiriker Annika Aakjær må se sig nødsaget til foreløbig at aflyse sin forestående danmarksturné, 'Det meste tour', grundet sygdom.

Det oplyser koncertarrangøren Live Nation på sin hjemmeside.

- Annika Aakjær er ramt af forhøjet blodtryk, hvilket giver massiv hovedpine, svimmelhed og træthed. Dette har stået på i noget tid, formentlig som følge af stress, skriver Live Nation på sin hjemmeside.

- Konsekvensen er desværre, at Annika er sygemeldt, hvilket betyder, at hun ikke kan gennemføre efterårets planlagte turné.

Håber på tålmodighed

Annika Aakjær oplyser selv til Live Nation, at hun håber, at folk har tålmodighed til at vente lidt endnu og vil holde fast i billetten.

- I to-tre år har jeg tonset afsted og prøvet at følge med. Jeg har haft mange gode oplevelser og tilbud på arbejde, jeg har været glad for at takke ja til. Men jeg har faktisk været rigtig god til at sige nej til rigtig meget også. Derfor føles det også ekstra smerteligt alligevel at være endt i denne her situation, siger Annika Aakjær til Live Nation og fortsætter:

- Det er hårdt ikke at kunne klare at gøre det, jeg allerhelst vil. Men lige nu er jeg nødt til at fokusere på at få det bedre. Jeg håber på alles forståelse, og så vil jeg glæde mig til at se jer alle sammen i forsommeren '22, oplyser hun til Live Nation.

Annika Aakjær har de forgangne år lavet et onewomanshow, medvirket i 'Toppen af poppen' og 'Stormester', spillet hovedrollen i en film og lavet soundtracket dertil. Og så har hun spillet koncerter, været vært på Danish Music Awards og lavet podcasts for bare at nævne et udpluk.

Derfor trækker hun nu stikket for en periode for at komme til hægterne igen.

Tale om stress

På Instagram skriver sangskriveren selv, at hun regner med, at der er tale om stress, og det derfor er vigtigt for hende at tage pausen nu.

'Meget tyder på at det er stress. Jeg har været på kanten et par gange, nu er jeg langt forbi den. Derfor har jeg brug for tid til at få mit blodtryk ned og blive rask', lyder det.

Hun opfordrer alle sine følgere til at få tjekket deres blodtryk, når de går til lægen.

Annika Aakjær skriver ydermere i sit opslag, at det er muligt at beholde sine billetter, til når hun igen er frisk.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Annika Aakjærs manager, der fortæller, at de ikke har yderligere kommentarer.