Syg med stress: Vender alligevel ikke tilbage

P3-værten Line Kirsten vender alligevel ikke tilbage til sit job på DR i denne uge som planlagt.

Hun er nemlig fortsat syg med stress.

Det skriver radioværten selv i et langt og følelsesladet opslag på Instagram.

'Jeg skulle have startet arbejde i dag, men sådan blev det ikke. Jeg er stadig sygemeldt med stress. Det har jeg ikke råbt vanvittigt højt om herinde, fordi det er ret overvældende og skræmmende at være i', skriver Line Kirsten og fortæller, at hun nu har taget mod til at tale højt om det.

I opslaget lægger hun ikke skjul på, at den seneste tid har været rigtig svær, og at hun har kæmpet med flere ting.

'Universets svar var en hjernerystelse til forret og en stor fed omgang stress til hovedet. Jeg må ærligt sige, at jeg aldrig har følt mig så langt nede før. Og jeg har vildt svært ved at lukke folk ind i det, fordi det er så kaotisk og mørkt', skriver hun.

Ødelagt selvtillid

I opslaget åbner hun videre op for, at hun kæmper med selvtilliden som følge af sin sygemelding.

'Mit selvværd og min selvtillid er i bund. Jeg føler ikke, jeg er god til særlig mange ting. Og da slet ikke det, jeg normalt kalder mit arbejde. Det er ensomt ad helvedes til, selvom jeg snakker med folk og professionelle om det. Jeg føler, jeg svigter, fordi jeg ikke fungerer optimalt og ikke kan det, jeg plejer', skriver hun.

Værten finder dog trøst hos hendes kæreste Nicklas og datteren Polly.

'Der er også gode dage, og Nicklas og Polly findes heldigvis i verden, men nogle dage kan jeg godt blive i tvivl, om det nogensinde bliver godt og normalt igen (...)', skriver hun og fortsætter.

'Jeg er så bange for at blive dømt ude. Af venner, familie, kollegaer, arbejdsgivere. For evigt nu at blive stemplet som en 'der ikke kan klare det'.

I opslaget runder hun af med at fortælle, at hun håber og tror på, at det hele nok skal blive godt igen.

Under opslaget vælter det ind med kærlighed og støttende ord fra Line Kirstens venner og kolleger.

Line Kirsten er blandt andet kendt fra programmet 'Line Kirsten Giftekniv' på P3. I april sidste år blev hun og kæresten Nicklas forældre til datteren Polly.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Line Kirsten.