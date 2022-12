Syg Medina stopper optagelser

To små sønner og svigermor var taget med Medina til Sverige for at deltage i Casper Christensen og Mikael Bertelsens program 'All Exclusive'.

Men hvad der startede godt med hygge ved pejsen og en tur i skoven ændrede sig pludseligt.

Kort før den store middag var Mikael Bertelsen nemlig nødt til at overrække Casper Christensen nogle dårlige nyheder fra popsangerinden.

- Hun skal være hos sin søn, han er blevet syg, og hun er også selv blevet syg. De ligger begge to og kaster op, så hun har aflyst. Hun kommer ikke til at spise middag, fortæller Mikael Bertelsen til Casper Christensen, der ellers sad og ventede pænt på sangerinden.

Den besked overraskede komikeren, der netop den eftermiddag havde snakket med Medina om, hvor få gange hun havde været nødt til at aflyse koncerter i løbet af sin karriere.

- Ej for helvede, det er da frygteligt. Vi talte om, at hun aldrig aflyste. Hun havde optrådt i Tivoli, og så var hun faldet om og havde alligevel optrådt bagefter bare i en mindre udgave, siger Casper Christensen og fortsætter:

- Hun kunne jo sagtens have bidt kvalmen i sig nu og bare siddet og spist med mig og dig. Men hun vælger jo sin søn over os, og det er jo fantastisk. Vi fejrer det, siger Casper Christensen til Mikael Bertelsen.

Medina er taget til Sverige for at mødes med skuespilleren. Viaplay/Martom Sindal Lacour

Casper Christensen og Medina nåede dog både at være i discountbutik, lytte til træer og snakke skolevalg og kaffevaner, før sangerinden blev syg.

'All Exclusive' med Medina kan ses på Viaplay.

