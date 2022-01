Syg Stig Elling: Det går den forkerte vej

Det er præcis to år siden, rejsekongen Stig Elling fik diagnosen Parkinsons sygdom efter at have skrantet og døjet med svimmelhed og manglende kræfter i længere tid, og det påvirker i den grad hans hverdag.

Således måtte han sidste år sælge sit elskede sommerhus i nordsjællandske Rågeleje, fordi området blev for kuperet for ham.

Og siden er det ikke blevet bedre.

- Det gode er, at Steen (hans mand, red.) og jeg er sluppet for coroanen og begge er fuldt vaccinerede. Men med hensyn til min sygdom går det ikke i den helt rigtige retning. Det kan folk, der ser mig, heller ikke undgå at se, siger han ærligt.

- Drømmen er at komme ud at rejse - det er snart fem år siden sidst, så jeg har i den grad udlængsel, men det går ikke lige nu, erkender han og fortsætter:

- Jeg kommer ikke ret meget ud mere. Det bliver til nogle korte gåture og så en let frokost på en restaurant to gange om ugen. Frygten for corona har også gjort, at man ikke føler den helt samme glæde, når man er ude.

Investerer i nyt tv

Som 'kompensation' for de manglende rejser og andre oplevelser har parret investeret i et nyt, stort tv.

- Lige nu er vi i gang med 'Matador'. Jeg elsker den serie. Det er nok femte gang, vi ser den. Men jeg får også læst en masse bøger, siger Elling, der til marts fylder 75 år.

- Jeg kan ikke undgå at tænke på, hvor lang tid jeg mon har tilbage. Det gør mig trist, men sandheden er jo, at jeg har det meste af livet bag mig, lyder det.