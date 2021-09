Sygdomsramt Grand Prix-stjerne: Gør overraskende comeback

I denne måned er det to år siden, han fik diagnosen uhelbredelig kræft i hjernen og dermed dommen med de grumme fremtidsudsigter, men Niels Olsen, bedst kendt som ’Noller’, er ikke sådan at slå ud, og han er her såmænd endnu, og den 67-årige musiker beklager sig ikke.

I fraværet af musikken har Noller i stedet genoptaget sine interesser helt fra barndommen for at male og tegne.

Det har han sådan set hygget sig med som en hobby for at fordrive tiden, mens han er syg. Hidtil har ingen af billederne set dagens lys uden for hjemmets fire vægge, men nu er 67 af værkerne såmænd på udstilling i Galleri Freitag i Hyskenstræde i København lørdag og søndag, hvor de stadig kan nå at blive købt. Pris? 5000 kr. stykket.

For prisen kan man erhverve sig billeder, der med Nollers frues ord er en mellemting mellem ’Picassos abstrakte motiver og John Lennons naivistiske’.

– Det er ikke til at vide, hvor mange der ryger, men vi er da enormt spændte. Det er altid svært at prissætte kunst, men vi har forhørt os, og ’kloge hoveder’ med forstand på den slags har sagt god for niveauet, siger fru Kirsten.

Niels Olsen fik diagnosen uhelbredelig kræft i hjernen for to år siden. Nu gør han sensationelt comeback. Foto: Jonas Olufson

Maleriet kan på den måde blive en ny levevej for Noller, selvom han næppe behøves at gøre det for pengenes skyld.

– Du er vel millionær?

– Ja.

– Flere gange?

– Ja, men der skal sgu også være noget til børnene, når jeg er væk.

– Savner du at komme ud at spille med Jørgen?

– Ja, det gør jeg jo lidt. Vi sad og spillede ved en børnefødselsdag forleden, og da blev vi sgu overraskede over, hvor berørte vi blev af det, da vi sang ’Bye Bye Love’.

– Men det er vel et overstået kapitel?

– Måske, måske.

– Du har stadig et håb om at komme ud at spille igen?

– Måske inderst inde. Men jeg holder det for mig selv.

Foreløbigt fører Jørgen ’Olsen’-navnet videre som solist.