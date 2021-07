Sygemeldt med stress

Skuespiller og instruktør Lisbet Dahl har fået konstateret stress og må derfor stoppe på Cirkusrevyen den næste måned.

Det lyder det i en pressemeddelelse fra Cirkusrevyen.

'Cirkusrevyens instruktør Lisbet Dahl har fået konstateret stress efter et sygdomsforløb, der har tæret på kræfterne. Hun er derfor ikke på scenen i Cirkusrevyen den næste måneds tid, mens resten af holdet dublerer hendes roller', lyder det i meddelelsen.

Lisbet Dahl har i opstarten af showet været nødt til at være hjemme flere dage fra forestillinger, fordi hun har haft en infektion i kroppen, der ifølge meddelelsen, ikke er relateret til corona.

Den folkekære skuespiller har efter infektionerne fået konstateret stress og må derfor blive hjemme fra resten af forestillingerne, så hun kan være klar til efteråret, hvor den sidste del af Cirkusrevyen skal spilles.

- Det har været en hård periode, og især for Lisbet, der som medvirkende instruktør har lavet en fantastisk revy, men et sygdomsforløb og mange bolde i luften har tæret på hendes kræfter. Derfor skal vi passe på Lisbet og give hende tid til at komme ovenpå igen, og så glæder vi os alle sammen til at se Lisbet på scenen igen, siger Cirkusrevyens direktør Torben 'Træsko' Pedersen.

Lisbet holder nu en pause for at komme stærkt igen til efteråret. Foto: Mogens Flindt

Holder stand i revyen

Der er dog ingen grund til at frygte for showet, da de andre skuespillere kommer til at overtage Lisbets roller.

- Jeg er meget glad og taknemmelig for, at alle på holdet bakker op om, at vi kan fortsætte med at spille Cirkusrevyen, selvom Lisbet ikke er med på scenen. Vores dygtige skuespillere er heldigvis klar på at tage over, så vi kan give Lisbet den ro, hun har brug for lige nu, uden at skulle skuffe de mange gæster, der har glædet sig til at se årets revy, siger Torben 'Træsko' Pedersen.

Sæsonen har været dramatisk på flere måder, da hele showet har været påvirket af nedlukning og corona.

Ulf Pilgaard, der har sin sidste omgang hos Cirkusrevyen, har også taget en sæson 'mere', da man måtte aflyse sidste år.

Til Ekstra Bladet har han tidligere fortalt, at han bestemt ikke fortryder beslutningen om at stoppe.

– Vi spiller to forestillinger tre gange om ugen, og jeg kan altså godt mærke, at jeg ikke er 25 år længere, så jeg har på ingen måde fortrudt, at jeg nu har trukket en streg i sandet og sagt stop. Det er en klog beslutning for mig og for mit publikum.

Ulf har sidste sæson i revyen i 2021. Foto: Henrik Petit

Revyen spilles helt frem til 3. oktober.