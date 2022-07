Tårer og tv i haven

Det var de helt store gloser, der var fundet frem, da Ekstra Bladet fangede Casper Christensen, der siden han var en lille knægt har været vild med cykelsport og i år lige som alle andre har fulgt Tour de France tæt.

- Når vejret har været godt, har jeg taget en forlængerledning og flyttet fjernsynet udenfor, fortæller den 'Klovn'-aktuelle Casper Christensen, der kalder Jonas Vingegaard for 'en fantastisk karakter’.

Serie-mogul og tv-kok Adam Price kalder løbet 'exceptionelt' - særligt i kraft af relationen mellem Vingegaard og Pogačar.

- Hver eneste etape har været spændende, fordi de udfordrer hinanden konstant. Man sad med tårer i øjnene, fordi de var så gode sportsmænd, fortæller tv-manden, der fejrer den danske Tour-vinder med champagne og en knaldgul hjemmelavet citronmåne.

Adam Price har fulgt troligt med i årets Tour og særligt nydt den sportsånd, han synes, der har hersket i løbet. Foto: Linda Johansen

'En genistreg'

Tv-vært Mikael Bertelsen hylder Vingegaards sportlige og taktiske snilde.

- At Vingegaard - på Hautacam-etapen - ventede på Pogačar, anser jeg som en større bedrift end selve sejren, og selvom det i øjeblikket helt sikkert var en ubevidst, utaktisk og spontan handling, så var det taktisk set en genistreg, for så sikrede Vingegaard sig, at Pogačar også blev nødt til at vente på ham, hvis han selv styrtede senere hen. Bravo!

'Bagedyst'-vinderen Tobias Hamann er stor cykelsportfan og cykler selv netop nu rundt på ferie i Frankrig.

- Det er dansk sportshistorie, når vi har en dansker, der vinder Tour de France. Det gør det jo bare ekstrasjovt at følge med i.